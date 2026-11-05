हमेशा दो नाव पर पैर रखकर चलते हैं इन दो मूलांक के लोग, जीवन में करना पड़ता है कई कठिनाइयों का सामना

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक 5 और मूलांक 2 वाले लोगों के स्वभाव को काफी अलग माना जाता है। कहा जाता है कि इन दोनों मूलांक के लोगों के मन में अक्सर कई तरह के विचार चलते रहते हैं। कभी ये एक काम को लेकर उत्साहित होते हैं, तो कभी दूसरे काम की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसी वजह से कई बार इन्हें जीवन में फैसले लेने और उन पर टिके रहने में परेशानी होती है।

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 5 और मूलांक 2 वाले लोगों को कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां वे एक साथ दो अलग-अलग रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों मूलांक के लोगों का स्वभाव और इनके जीवन की चुनौतियां।

मूलांक 5 वाले लोगों का स्वभाव मूलांक 5 वाले लोग आमतौर पर तेज दिमाग और जिज्ञासु स्वभाव के माने जाते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखना और अलग-अलग अनुभव हासिल करना पसंद होता है। ये लोग एक ही तरह के काम में लंबे समय तक बंधकर रहना पसंद नहीं करते। इन्हें बदलाव और नए अवसर अपनी ओर आकर्षित करते हैं।

इन लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यह हो सकती है कि ये एक समय में कई काम शुरू कर देते हैं। इनके मन में हमेशा कुछ नया करने का विचार चलता रहता है। ऐसे में कई बार एक काम पूरा होने से पहले ही ये दूसरे काम की योजना बनाने लगते हैं। इससे इनका ध्यान बंट सकता है और जरूरी काम अधूरे रह जाते हैं।

मूलांक 5 वाले लोग कई बार जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। बाद में कोई नया विचार आने पर वे अपना फैसला बदल सकते हैं। इस आदत के कारण इन्हें काम और रिश्तों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

मूलांक 2 वाले लोगों का स्वभाव मूलांक 2 वाले लोगों को भावुक, संवेदनशील और कल्पनाशील माना जाता है। ये छोटी-छोटी बातों को भी दिल से लगा लेते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझने की इनमें अच्छी क्षमता होती है। हालांकि, कई बार यही संवेदनशीलता इनके लिए परेशानी का कारण बन जाती है।

इन लोगों के मन में अक्सर कई तरह के विचार चलते रहते हैं। किसी एक फैसले पर पहुंचने से पहले ये उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं के बारे में सोचते हैं। कई बार दूसरों की राय का भी इन पर काफी असर पड़ता है। इस वजह से सही फैसला लेने में देर हो सकती है।