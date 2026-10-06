कभी नहीं टूटता इन तारीखों पर जन्मे भाई और बहन का रिश्ता, एक-दूसरे के लिए क्यों माने जाते हैं सबसे लकी?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में मूलांक 1 से 9 तक का विशेष महत्व है। अंक ज्योतिष के अनुसार, हर मूलांक का अपना अलग स्वभाव, सोच और व्यक्तित्व होता है। मूलांक की मदद से भाई-बहन के रिश्ते के बारे में भी जाना जा सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, ऐसे 2 मूलांक हैं, जिनके भाई-बहन के रिश्ते को बेहद खास माना जाता है। ये लोग जीवन की हर समस्या में एक-दूसरे का साथ देते हैं। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि वे कौन से मूलांक हैं।

कौन से हैं वे मूलांक? अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 4 और 7 वाले भाई-बहन की जोड़ी को बेहद खास माना जाता है, क्योंकि ग्रहों के प्रभाव के कारण इन मूलांक वाले लोग मिलकर एक पूर्ण ऊर्जा का निर्माण करते हैं।

मूलांक 4 जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह राहु है। इसलिए मूलांक 4 वालों पर राहु ग्रह का अधिक प्रभाव रहता है। ये लोग रिश्ते में झूठ और धोखा बर्दाश्त नहीं करते हैं। इन लोगों को बात को घुमा-फिराकर कहना पसंद नहीं होता है।

मूलांक 7 जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 होता है। इस मूलांक पर केतु का अधिक प्रभाव रहता है। मूलांक 7 वालों को भीड़-भाड़ की जगह शांति और एकांत पसंद होता है। ये लोग अपने विचारों में खोए रहना पसंद करते हैं।