घर में शेर और बाहर भीगी बिल्ली बनकर रहते हैं इन मूलांकों के बच्चे, क्या है अंक ज्योतिष का रहस्य?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव से जुड़ी कई बातें बताई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि हर मूलांक के लोग एक-दूसरे से अलग होते हैं। इसी वजह से सभी के व्यवहार में भी अंतर् दिखता है।

आपने कई बार माता-पिता को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि उनका बच्चा घर में बहुत बोलता है और बाहर बिलकुल शांत रहता है। असल में, इसके लिए मूलांक और उनके स्वामी ग्रह जिम्मेदार होते हैं। कुछ मूलांकों वाले बच्चे घर के माहौल में काफी खुलकर अपनी बात रखते हैं और परिवार के सामने बेझिझक सवाल करते हैं। वो अपनी पसंद-नापसंद भी खुलकर बताते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही उनका ये व्यवहार बदल जाता है। आइए आपको बताते हैं ऐसे मूलांकों के बारे में जिनके बच्चों में ये आदत हो सकती है।

मूलांक 4 वाले बच्चे मूलांक 4 के बच्चे हमेशा से ही घर में निडर होते हैं, लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलते हैं बहुत ज्यादा शर्मीला व्यवहार करते हैं। इस मूलांक के बच्चों का स्वामी ग्रह राहु को माना जाता है। अगर बच्चे का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है, तो बच्चे का मूलांक 4 माना जाता है।

इस मूलांक के बच्चे दिमाग से बहुत तेज होते हैं, लेकिन कई बार वो अपनी स्किल्स को गलत जगह लगाते हैं और सही निर्देशन न मिलने पर ये अपने लक्ष्य से भटकने भी लगते हैं। इन मूलांकों के बच्चों को ज्यादा रोज-टोक पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से ये कई बार माता-पिता से ही तेज आवाज में बात करने लगते हैं। वहीं घर से बाहर निकलते ही इनका व्यवहार बिलकुल बदल जाता है और ये बहुत शालीन दिखते हैं।

मूलांक 6 वाले बच्चे आमतौर पर मूलांक 6 वाले बच्चों को मिलनसार माना जाता है और ये परिवार से बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। कई बार ये परिवार के लोगों के साथ इतने घुल-मिल जाते हैं कि वो घर में बहुत ज्यादा बातूनी हो जाते हैं।

ये बच्चे अपने घर में हमेशा बेबाक और आत्मविश्वासी व्यवहार करते हैं। ये बच्चे घर से बाहर निकलते ही बहुत शांत हो जाते हैं और उनका व्यवहार ही बदल जाता है। हालांकि ये बच्चे घर से बाहर जैसे ही किसी से घुल मिल जाते हैं उनके स्वभाव में बदलाव हो जाता है।

मूलांक 7 वाले बच्चे मूलांक 7 वाले बच्चों को अक्सर बाहर बहुत शांत नजर आते हैं, लेकिन घर के भीतर ये बहुत ज्यादा चंचल दिखते हैं। घर में खुलकर अपनी बात रखने वाले ये बच्चे बाहर बहुत ज्यादा न तो बोलते हैं और न ही ज्यादा किसी से घुलते-मिलते हैं।