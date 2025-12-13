विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 13 December 2025: मूलांक 6 वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, पढ़ें अंक राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:30 AM (IST)

दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल के मुताबिक आज के दिन कुछ मूलांक के जातकों को करियर में मल्टीटास्किंग से बचने की सलाह दी जा रही है। वहीं कुछ जातकों को कोई महत ...और पढ़ें

Hero Image

Aaj Ka Ank Jyotish 13 December 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 13 दिसंबर पर दिनांक अंक 4 की अनुशासित ऊर्जा और यूनिवर्सल अंक 7 की इन्टुशन से जुड़ी शक्ति का प्रभाव रहेगा। आज 4–7 का संयोग 13 दिसंबर को एक विचारशील और भीतर से जुड़ा दिन बनाता है। चलिए दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल से जानते हैं कि आज का दिन आपके मूलांक के लिए कैसा रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31)

4 i

यह दिन आपके स्वभाव के अनुसार है। अंक 4 की ऊर्जा आपके पक्ष में है और अंक 7 मानसिक स्पष्टता देता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, आप स्थिर, फोकस्ड और लक्ष्यों से जुड़े हुए महसूस करेंगे।

  • करियर: दिन बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। काम समय पर पूरे होंगे। आपका अनुशासन रंग लाएगा। वरिष्ठ आपकी निरंतरता को नोटिस कर सकते हैं।
  • रिश्ते: आप कम बोल सकते हैं, लेकिन भावनात्मक समझ बढ़ेगी। कोई प्रैक्टिकल बातचीत पुराने मुद्दे सुलझा सकती है।
  • स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, बस शरीर में जकड़न से बचें। हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग फायदेमंद रहेगी।

मूलांक 5 (5, 14, 23)

5 i

4–7 का प्रभाव आपकी तेज रफ्तार को धीमा करता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, आज रुक कर सोचने, योजना बनाने और भावनाओं को समझने का दिन है।

  • करियर: मल्टीटास्किंग से बचें। एक समय में एक ही काम करें। आज कोई जरूरी जानकारी या फीडबैक मिल सकता है।
  • रिश्ते: आपको थोड़ी स्पेस चाहिए हो सकती है। तुरंत प्रतिक्रिया न दें। शांत बातचीत से भावनात्मक स्पष्टता आएगी।
  • स्वास्थ्य: नर्व्स और नींद का ध्यान रखें। ज्यादा कैफीन से बचें।

मूलांक 6 (6, 15, 24)

6 i

आज की ग्राउंडेड और समझदार ऊर्जा आपके लिए फायदेमंद है। अंक ज्योतिष के अनुसार, भावनात्मक या पारिवारिक मामलों में अच्छी समझ मिलेगी।

  • करियर: जिम्मेदारी भरा और स्थिर दिन रहेगा। काम सहजता से आगे बढ़ेगा। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है।
  • रिश्ते: दूसरों की भावनाएं आज बेहतर समझ पाएंगे। भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। परिवार से जुड़े फैसले सही दिशा में जाएंगे।
  • स्वास्थ्य: कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। बस भावनात्मक बोझ या ज्यादा सोचने से बचें।

निष्कर्ष -

13 दिसंबर का दिन 4–7 की शक्तिशाली ऊर्जा के साथ अनुशासन, आत्मचिंतन, इन्टुशन और अंदरूनी स्पष्टता देता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, हर मूलांक को आज रफ्तार थोड़ी कम करके, गहराई से सोचकर, जीवन को व्यवस्थित करके और अपनी भीतर की समझ पर भरोसा करने से लाभ मिलेगा। यह दिन हीलिंग, समझदारी भरे फैसलों, आध्यात्मिक जागरूकता और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करता है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।