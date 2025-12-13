विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 13 December 2025: इस मूलांक को आज निवेश से होगा फायदा, मानें ये सलाह

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:45 AM (IST)

अंक राशिफल के अनुसार, आज का दिन कुछ मूलांक के लिए हीलिंग व आराम के लिए बेहतरीन माना जा रहा है। वहीं कुछ मूलांक करियर की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। ऐस ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 13 December 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 4 अनुशासन, संगठन और प्रैक्टिकल योजना में सहयोग करता है। वहीं अंक 7 आध्यात्मिक जागरूकता, इन्टुशन और अंदरूनी साफ-सोच को बढ़ाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, आज हालात से थोड़ा पीछे हटकर उन्हें ध्यान से देखने और तर्क के साथ-साथ भीतर की आवाज सुनकर फैसले लेने का दिन है। इस ऊर्जा में शांति, मनन और ग्राउंडिंग बहुत अच्छे परिणाम देते हैं।

मूलांक 7 (7, 16, 25)

यह दिन आपके लिए खास और शक्तिशाली है। यूनिवर्सल अंक 7 आपकी इन्टुशन, स्पष्टता और आध्यात्मिक समझ को और मजबूत करता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, गहरी मानसिक या भावनात्मक समझ मिल सकती है।

  • करियर: रिसर्च, योजना, स्ट्रैटेजी और विश्लेषण बहुत अच्छे रहेंगे। किसी लंबे समय से अटके सवाल का जवाब मिल सकता है।
  • रिश्ते: आपको अकेलापन चाहिए हो सकता है, लेकिन बातचीत में ईमानदारी बढ़ेगी। गहरी बातचीत से समझ या क्लोजर मिलेगा।
  • स्वास्थ्य: ध्यान, हीलिंग, आराम और आत्मचिंतन के लिए बेहतरीन दिन है।

मूलांक 8 (8, 17, 26)

4–7 की ऊर्जा आपके प्रैक्टिकल और लक्ष्य-केंद्रित स्वभाव के साथ मेल खाती है। अंक ज्योतिष के अनुसार, आज आपको पैसों, करियर की दिशा या लंबी अवधि की जिम्मेदारियों पर स्पष्टता मिलेगी।

  • करियर: प्रगति स्थिर रहेगी। किसी वरिष्ठ या मेंटर से सही मार्गदर्शन मिल सकता है। निवेश या लॉन्ग-टर्म फैसलों की योजना के लिए अच्छा दिन है।
  • रिश्ते: भावनात्मक रूप से शांत और समझदार रहेंगे। किसी को अपने अनुभव और समझ से सहारा दे सकते हैं।
  • स्वास्थ्य: हड्डियों, लोअर बैक और पोश्चर का ध्यान रखें। तनाव में ज्यादा खाने से बचें।

मूलांक 9 (9, 18, 27)

आज आपको भीतर से हीलिंग का अनुभव होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार, पुराने भावनात्मक बोझ हल्के होंगे और मन को शांति मिलेगी।

  • करियर: कोई पुरानी योजना दोबारा देख सकते हैं या रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपकी समझदारी और भावनात्मक मजबूती सराही जाएगी।
  • रिश्ते: हीलिंग से भरी बातचीत या भावनात्मक रिलीज संभव है। माफी, छोड़ना या दोबारा जुड़ाव हो सकता है।
  • स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, बस गुस्से या भावनात्मक थकान से बचें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं।

निष्कर्ष -

13 दिसंबर का दिन 4–7 की शक्तिशाली ऊर्जा के साथ अनुशासन, आत्मचिंतन, इन्टुशन और अंदरूनी स्पष्टता देता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, हर मूलांक को आज रफ्तार थोड़ी कम करके, गहराई से सोचकर, जीवन को व्यवस्थित करके और अपनी भीतर की समझ पर भरोसा करने से लाभ मिलेगा। यह दिन हीलिंग, समझदारी भरे फैसलों, आध्यात्मिक जागरूकता और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करता है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।