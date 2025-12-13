विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 13 December 2025: मूलांक 1 वालों के पुराने विवाद होंगे दूर, अच्छा रहेगा दिन

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:15 AM (IST)

 अंक ज्योतिष में माना जा रहा है कि आज कुछ जातकों के पुराने मुद्दे का समाधान निकल सकता है। वहीं कुछ जातकों के लिए आज दिल से हुई बातचीत हीलिंग का काम कर ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 13 December 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष के अनुसार, यह दिन ठहरकर सोचने, योजना बनाने, गहराई से विचार करने और समझदारी से फैसले लेने के लिए अनुकूल है। अंक 4 संरचना और व्यवस्था देता है, जबकि अंक 7 भीतर की समझ और ज्ञान को जाग्रत करता है। दोनों मिलकर इसे शांत फोकस, हीलिंग, समस्याओं के समाधान और भावनात्मक समझ का दिन बनाते हैं।

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28)

आज आप सामान्य से अधिक शांत और भीतर की ओर झुके रह सकते हैं। 4–7 की ऊर्जा आपकी रफ्तार को थोड़ा धीमा करती है और आपको अपने लक्ष्य, फैसले और प्राथमिकताएं दोबारा देखने का मौका देती है। योजना बनाने, काम व्यवस्थित करने और चल रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के लिए दिन अच्छा है। अचानक फैसलों से बचें।

  • करियर: दिन शांत और स्थिर रहेगा। प्रैक्टिकल सोच से किसी पुराने मुद्दे का समाधान निकल सकता है। वरिष्ठ आपके विश्लेषणात्मक नजरिए को सराहेंगे। बेवजह बहस या जल्दबाजी से बचें।
  • रिश्ते: भावनाएं भीतर ही रह सकती हैं। अगर कोई बात मन में है, तो उसे नरमी से रखें। अंक 7 की ऊर्जा दूसरों की भावनाएं समझने में मदद करेगी।
  • स्वास्थ्य: मानसिक आराम जरूरी है। ज्यादा सोचने और स्क्रीन टाइम से बचें। ध्यान या ग्राउंडिंग एक्सरसाइज तुरंत संतुलन देंगी।

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29)

अंक 7 की ऊर्जा के कारण आप भावनात्मक रूप से ज्यादा संवेदनशील और समझदार रहेंगे। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी रिश्ते, दोस्ती या काम से जुड़ी स्थिति पर आज साफ समझ मिल सकती है। संवेदनशीलता के साथ-साथ समझदारी भी मजबूत रहेगी।

  • करियर: सोच-विचार भरा दिन रहेगा। किसी प्रोजेक्ट को लेकर संकेत या सलाह मिल सकती है। दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहें और अपने फैसलों पर भरोसा रखें।
  • रिश्ते: भावनात्मक समझ के लिए अच्छा दिन है। दिल से हुई बातचीत हीलिंग लाएगी। अगर किसी के व्यवहार को लेकर उलझन थी, तो आज साफ जवाब मिल सकता है।
  • स्वास्थ्य: पाचन और पानी का ध्यान रखें। भावनात्मक संवेदनशीलता से थकान हो सकती है, जरूरत हो तो आराम करें।

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30)

4–7 की ऊर्जा आपको अनुशासन और आत्मचिंतन की ओर ले जाएगी। अंक ज्योतिष के अनुसार, आज आप थोड़े गंभीर या सोच में डूबे रह सकते हैं। रचनात्मकता भीतर की ओर बहकर लंबी अवधि की योजनाओं में मदद करेगी।

  • करियर: रिसर्च, लिखना, विश्लेषण और योजना बनाने के लिए अच्छा दिन है। ध्यान भटकने से बचें। कोई पुराना अटका काम पूरा हो सकता है।
  • रिश्ते: आप हल्की-फुल्की बातचीत से ज्यादा गहरी और मीनिंगफुल बातों को पसंद करेंगे। कोई करीबी भावनात्मक रूप से खुल सकता है।
  • स्वास्थ्य: दिनचर्या साफ रखें। ज्यादा खाना या अनियमित नींद से बचें।

निष्कर्ष -

13 दिसंबर का दिन 4–7 की शक्तिशाली ऊर्जा के साथ अनुशासन, आत्मचिंतन, इन्टुशन और अंदरूनी स्पष्टता देता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, हर मूलांक को आज रफ्तार थोड़ी कम करके, गहराई से सोचकर, जीवन को व्यवस्थित करके और अपनी भीतर की समझ पर भरोसा करने से लाभ मिलेगा। यह दिन हीलिंग, समझदारी भरे फैसलों, आध्यात्मिक जागरूकता और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करता है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।