Aaj Ka Ank Jyotish 13 December 2025: मूलांक 1 वालों के पुराने विवाद होंगे दूर, अच्छा रहेगा दिन

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष के अनुसार, यह दिन ठहरकर सोचने, योजना बनाने, गहराई से विचार करने और समझदारी से फैसले लेने के लिए अनुकूल है। अंक 4 संरचना और व्यवस्था देता है, जबकि अंक 7 भीतर की समझ और ज्ञान को जाग्रत करता है। दोनों मिलकर इसे शांत फोकस, हीलिंग, समस्याओं के समाधान और भावनात्मक समझ का दिन बनाते हैं।

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28) आज आप सामान्य से अधिक शांत और भीतर की ओर झुके रह सकते हैं। 4–7 की ऊर्जा आपकी रफ्तार को थोड़ा धीमा करती है और आपको अपने लक्ष्य, फैसले और प्राथमिकताएं दोबारा देखने का मौका देती है। योजना बनाने, काम व्यवस्थित करने और चल रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के लिए दिन अच्छा है। अचानक फैसलों से बचें।

करियर: दिन शांत और स्थिर रहेगा। प्रैक्टिकल सोच से किसी पुराने मुद्दे का समाधान निकल सकता है। वरिष्ठ आपके विश्लेषणात्मक नजरिए को सराहेंगे। बेवजह बहस या जल्दबाजी से बचें।

रिश्ते : भावनाएं भीतर ही रह सकती हैं। अगर कोई बात मन में है, तो उसे नरमी से रखें। अंक 7 की ऊर्जा दूसरों की भावनाएं समझने में मदद करेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक आराम जरूरी है। ज्यादा सोचने और स्क्रीन टाइम से बचें। ध्यान या ग्राउंडिंग एक्सरसाइज तुरंत संतुलन देंगी। मूलांक 2 (2, 11, 20, 29)

अंक 7 की ऊर्जा के कारण आप भावनात्मक रूप से ज्यादा संवेदनशील और समझदार रहेंगे। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी रिश्ते, दोस्ती या काम से जुड़ी स्थिति पर आज साफ समझ मिल सकती है। संवेदनशीलता के साथ-साथ समझदारी भी मजबूत रहेगी।

करियर: सोच-विचार भरा दिन रहेगा। किसी प्रोजेक्ट को लेकर संकेत या सलाह मिल सकती है। दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहें और अपने फैसलों पर भरोसा रखें।

रिश्ते: भावनात्मक समझ के लिए अच्छा दिन है। दिल से हुई बातचीत हीलिंग लाएगी। अगर किसी के व्यवहार को लेकर उलझन थी, तो आज साफ जवाब मिल सकता है।

स्वास्थ्य: पाचन और पानी का ध्यान रखें। भावनात्मक संवेदनशीलता से थकान हो सकती है, जरूरत हो तो आराम करें। मूलांक 3 (3, 12, 21, 30)