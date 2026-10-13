Numerology: इन 3 मूलांक वाले बच्चों का दिमाग चलता है कंप्यूटर से भी तेज, पढ़ाई में हासिल करते हैं बड़ी सफलता

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक शास्त्र में मूलांक 1 से 9 का विशेष महत्व है। मूलांक के आधार पर बच्चे के भविष्य और करियर के बारे में पता लगाया जा सकता है। आज के समय में हर माता-पिता का यह सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ाई-लिखाई में हमेशा क्लास में टॉप करे। अंक शास्त्र के अनुसार, बच्चों के मूलांक की मदद से उनके करियर के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता और सफलता के पीछे उनकी जन्म तिथि का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे विशेष मूलांकों के बारे में बताया गया है, जिनमें जन्मे बच्चों के अंदर जन्म से ही चीजों को सीखने की एक खास ललक होती है और उनकी एकाग्रता बहुत तेज होती है। यह जानकर आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि हम किन मूलांकों के बारे में बात कर रहे हैं। आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि किन तारीखों पर जन्मे बच्चे क्लास में हमेशा टॉपर रहते हैं।

मूलांक 1 जिन बच्चों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है। इस मूलांक पर सूर्य का विशेष प्रभाव रहता है। इसलिए मूलांक 1 वाले बच्चों में जन्म से ही आगे रहने और हमेशा प्रथम आने की इच्छा होती है। साथ ही इन बच्चों में खास आत्मविश्वास देखने को मिलता है और ये हमेशा क्लास में टॉपर रहते हैं। इन बच्चों में चीजों को जल्दी समझने की अद्भुत क्षमता होती है।

मूलांक 3 जिन बच्चों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 होता है। इस मूलांक के बच्चों पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहता है। इसलिए मूलांक 3 वाले बच्चे दिमाग के बहुत तेज होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें करियर में अपार सफलता मिलती है और ये पढ़ाई में सबसे आगे रहते हैं। ये किसी भी काम को प्लानिंग के साथ करने में माहिर होते हैं।