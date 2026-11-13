पहली ही नजर में दिल जीत लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बातों और अंदाज से बन जाते हैं हर महफिल की जान!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में मूलांक 1 से 9 तक सभी अंकों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यक्ति की जन्मतिथि के अनुसार मूलांक निकाला जाता है। मूलांक की मदद से उसके व्यक्तित्व, करियर और व्यवहार समेत आदि बातों की जानकारी प्राप्त की जाती है। हर मूलांक का एक स्वामी ग्रह होता है, जिसका व्यक्ति पर गहरा प्रभाव रहता है।

अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ लोगों में ऐसा आकर्षण होता है कि वे जहां भी जाते हैं, अपनी एक अलग छाप छोड़ जाते हैं और पहली ही मुलाकात में लोगों का दिल जीत लेते हैं। अब इस बात को जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसे कौन-से मूलांक हैं, जिनमें बेहद खास चुंबकीय आकर्षण देखने को मिलता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं इन मूलांकों के बारे में विस्तार से।

आखिर कौन-से हैं वो मूलांक? मूलांक 3

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, बुद्धि और नेतृत्व के प्रतीक हैं। इसलिए मूलांक 3 पर देवगुरु बृहस्पति का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इन लोगों की सबसे खास बात यह होती है कि ये अपनी बातों और समझदारी से समाज में चर्चा का विषय बन जाते हैं। साथ ही सामने वाले को बहुत जल्द ही आकर्षित कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोग इनके सुलझे हुए व्यक्तित्व से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं।

मूलांक 6 जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 होता है। इस मूलांक पर शुक्र देव का अधिक प्रभाव रहता है, क्योंकि मूलांक 6 के स्वामी ग्रह शुक्र देव ही हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, कला और विलासिता का कारक माना जाता है।