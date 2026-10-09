सास को इन तारीखों में जन्मी बहुओं से पंगा लेना पड़ता है भारी, ससुराल में बजता है सिर्फ इनका डंका

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में हर मूलांक का विशेष महत्व है। अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 तक के मूलांक होते हैं। व्यक्ति के मूलांक से उसके स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, ऐसे 2 मूलांक हैं, जिनसे जुड़ी महिलाएं बेहद निडर, स्वतंत्र विचारों वाली और प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी होती हैं।

इन 2 मूलांक वाली बहुओं के आगे घर में किसी की नहीं चलती है और इनकी सास इनसे बहुत डर कर रहती हैं। यह जानकर आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर किन मूलांकों की बहुओं से सास हमेशा डर कर रहती हैं। आइए इस आर्टिकल में आपको इन मूलांकों के बारे में विस्तार से बताते हैं।

मूलांक 1 जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह सूर्य हैं। इसलिए इस मूलांक वालों पर सूर्य देव का अधिक प्रभाव रहता है। सूर्य का प्रभाव होने की वजह से मूलांक 1 वालों में नेतृत्व क्षमता और गजब का आत्मविश्वास होता है।

अंक शास्त्र के अनुसार, मूलांक 1 की बहुएं अपना काम खुद करना पसंद करती हैं और अपनी स्वतंत्रता में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करती हैं। इसलिए इनकी सास इनसे डर कर रहती हैं। मूलांक 1 वाली बहुओं को अगर किसी की बात गलत लगती है, तो वे बिना झिझक के सीधे और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रख देती हैं। साथ ही इस मूलांक की बहुएं जीवन में किसी का दबाव सहन नहीं कर पाती हैं।