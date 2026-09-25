एक्स की प्रोफाइल पर छुप-छुपकर नजर रखते हैं ये लोग, लाइफ में कभी नहीं कर पाते 'मूव ऑन'

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। प्यार और ब्रेकअप का किस्सा हर किसी की जिंदगी में चलता रहता है। कुछ लोगों को ब्रेकअप के दुख से जल्दी बाहर आने में समय लगता है, तो कुछ अगले ही दिन मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेकअप के महीनों या सालों बाद भी कुछ लोग अपने एक्स की याद से बाहर क्यों नहीं निकल पाते?

कई बार लोग इन्हें टॉक्सिक और साइको जैसे नाम से बुलाते हैं। लेकिन, अंक ज्योतिष की मानें तो इसका सीधा कनेक्शन आपके जन्म की तारीख यानी आपके मूलांक से हो सकता है। आइए उन 3 मूलांक वालों के बारे में जानते हैं, जिन्हें प्यार में मूव ऑन करने में सबसे ज्यादा समय लगता है। चलिए जानते हैं अंकशास्त्र की दुनिया में कौन-से हैं वह 3 मूलांक।

मूलांक 2 किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 2 होता है। इन लोगों पर चंद्रमा का गहरा प्रभाव होता है। ये लोग स्वभाव से बेहद इमोशनल और सेंसेटिव होते हैं। ये जब किसी से रिश्ता जोड़ते हैं, तो दिमाग की बजाय सीधे दिल से जुड़ते हैं। ब्रेकअप के बाद इनके लिए पुरानी बातों को भुलाना लगभग नामुमकिन हो जाता है।

मूलांक 4 इसके बाद लिस्ट में अगला नंबर आता है मूलांक 4 वालों का। 4, 12, 22, 31 इनमें से किसी भी तारीख को जन्म लेने वाले लोग मूलांक 4 से ताल्लुक रखते हैं। इस मूलांक का स्वामी राहु होता है। ये लोग बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग के शिकार होते हैं। एक बार रिश्ता टूटने के बाद ये इस बात की तह तक जाना चाहते हैं। इनकी यही उलझन इन्हें एक्स का पीछा करने पर मजबूर करती है।