अंकशास्त्र: खुद की ही रील्स बार-बार स्क्रोल करते हैं इन दो मूलांक के लोग, होते हैं सेल्फ ऑबजेस्ड

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया खोलते ही ज्यादातर लोग दूसरों का कंटेंट देखते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ही प्रोफाइल को बार-बार देखते हैं। गैलरी की फोटोज हों या इंस्टाग्राम के रील्स, इनका दिल अपने ही बनाए कंटेंट पर आकर अटक जाता है। अंकशास्त्र की मानें तो यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि इसके पीछे किसी भी इंसान का मूलांक और ग्रहों का स्वभाव काम करता है।

अगर बात ऑसेशन की हो तो मूलांक 1 और मूलांक 6 वाले लोगों में यह आदत सबसे ज्यादा देखी जाती है। ऐसा हम नहीं बल्कि अंक ज्योतिष का कहना है। आइए इस आर्टिकल में जानेंगे कि आखिर इन दो नंबरों के पीछे का क्या गणित है और ये लोग हमेशा खुद पर इतना फोकस क्यों रखते हैं।

1. मूलांक 1 किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 माना जाता है। इस अंक का स्वामी सूर्य ग्रह है। सूर्य आत्मविश्वास, लीडरशिप और सेल्फ-रिस्पेक्ट का प्रतीक है। जिनका भी मूलांक 1 होता है वो लोग अपने काम, ड्रेसिंग सेंस और पर्सनैलिटी को लेकर काफी कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसे लोगों का फोकस सिर्फ खुद पर ही होता है। आसान भाषा में आप इन्हें सेल्फ ऑब्सेस्ड कह सकते हैं। इनके लिए यह दिखावा नहीं, बल्कि खुद को पसंद करने का एक जरिया है।