Mars Dev Upay: इन उपायों से करें ऊर्जा के कारक मंगल देव को प्रसन्न, चमक उठेगा सोया भाग्य

ज्योतिष शास्त्र में मंगल देव (Mangal Dev) को ऊर्जा का कारक कहा जाता है। कुंडली में मंगल मजबूत होने से जातक को करियर में मनमुताबिक सफलता मिलती है। साथ ही मंगल देव की कृपा से जीवन में तरक्की की राह पर अग्रसर रहता है। हनुमान की पूजा करने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी ग्रह मंगल है। यह एक पुरुष ग्रह है। मंगल अग्नि तत्व का अधिपति है और यह ऊर्जा, जीवन शक्ति, ताकत, साहस, जोश और पहल का प्रतीक है। यह शरीर में रक्त और पाचन तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे क्रोध को नियंत्रित करता है और हमारे स्वभाव में हिंसक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है।

यह खेल और एथलेटिक्स का कारक भी है। यह सैन्य सेवा या कानून प्रवर्तन (पुलिस आदि) के क्षेत्र पर भी शासन करता है। जन्म कुंडली में यह छोटे भाई-बहनों को भी दर्शाता है। यह हमारी तर्कशक्ति और धारदार उपकरणों पर भी शासन करता है। आश्चर्य नहीं कि कई सर्जनों की कुंडली में मजबूत मंगल प्रमुख रूप से पाया जाता है।