धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नेम न्‍यूमेरोलॉजी में नाम के शुरुआती अक्षरों को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर का उसके स्वभाव और व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी आधार पर AN, SR और ME से नाम शुरू होने वाले लोगों के बारे में भी कई बातें कही जाती हैं। तो अगर आपका या आपके किसी करीबी का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, तो आपको उनके व्‍यक्तित्‍व के बारे में चलिए कुछ जरूरी बातें बताते हैं।

AN से नाम शुरू होने वाले लोग AN से जिन लोगों का नाम शुरू होता है, वो लोग आत्मविश्वासी और साहसी होते हैं। इनमें अपनी बात रखने और दूसरों का मार्गदर्शन करने की क्षमता होती है। यदि ये लोग किसी काम की जिम्‍मेदारी ले लें तो जबतक उसे पूरा न कर लें, दम नहीं लेते हैं।

लक्ष्य को लेकर गंभीर ऐसे लोगों को मेहनती और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित माना जा सकता है। कहा जाता है कि ये रास्ते में आने वाली परेशानियों से आसानी से हार नहीं मानते। एक बार कोई लक्ष्य तय कर लेने के बाद उसे पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं।

बाहर से सख्त, अंदर से भावुक AN से जिन लोगों का नाम शुरू होता है वो लोग बाहर से दिखने में बहुत ज्‍यादा गंभीर होते हैं और अंदर से उतने ही मजबूत इरादे वाले होते हैं। लेकिन इनके लिए यह भी कहा जाता है कि ये लोग बहुत ज्‍यादा संवेदनशील भी होते हैं। अपने करीबी लोगों की भावनाओं की ये लोग बहुत ज्‍यादा कदर करते हैं। ये लोग किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग मानवता को सबसे बड़ा धर्म समझते हैं।

मिलनसार और मददगार ऐसे लोगों का स्वभाव सामाजिक और मिलनसार होता है। वे नए लोगों से बातचीत करने में सहज होते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के लिए मुश्किल समय में हमेशा स्‍तम्‍भ की तरह खड़े रहते हैं। इनक व्‍यक्तित्‍व आकर्षक होता है और अपनी बातचीत से ये लोग सभी का मन मोह लेते हैं।

समझदारी से लेते हैं फैसले SR से जिन लोगों का नाम शुरू होता है, वे लोग कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने में माहिर होते हैं। ये लोग समस्या आने पर घबराने के बजाय उसके समाधान के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं।

साफ और स्पष्ट बोलने वाले इन लोगों को घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता है, ये लोग साफ और स्‍पष्‍ट बात करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इनकी सीधी और स्‍पष्‍ट बात सामने वाले को कठोर लग सकती है। कई बार लोग इन्‍हें अहंकारी और डॉमिनेटिंग समझ बैठते हैं, मगर इनका स्‍वभाव ऐसा बिल्‍कुल भी नहीं होता है।