किस मूलांक के लोग मंदिर में बैठकर घंटों पूजा कर सकते हैं? जन्म तारीख से जानें आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, हमारी जन्म तारीख का हमारी आध्यात्मिक रुचि और स्वभाव से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। आप भी अपनी बर्थ डेट से अपने नेचर का पता लगा सकते हैं। आइए समझते हैं कि मूलांक 1, 2 और 7 वाले लोग भगवान और पूजा-पाठ के मामले में कैसे होते हैं और क्यों इन्हें मंदिर में घंटों बिताना पसंद है।

मूलांक 1 मूलांक 1 वाले लोगों का स्वामी ग्रह सूर्य होता है। किसी भ महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। आमतौर पर ये लोग अपने करियर और जीवन में काफी प्रैक्टिकल माने जाते हैं। लेकिन, जब बात भक्ति की आती है, तो इनका फोकस और समर्पण देखने लायक होता है। अगर ये किसी मंदिर में बैठ जाएं, तो पूरी एकाग्रता के साथ प्रार्थना करते हैं।

मूलांक 2 किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इन लोगों पर चंद्रमा का सीधा प्रभाव होता है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए ये लोग स्वभाव से बहुत भावुक, शांत और संवेदनशील होते हैं। इन्हें दुनिया के शोर-शराबे से दूर एकांत में वक्त बिताना अच्छा लगता है। मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा और शांत माहौल इन्हें गहरा मानसिक सुकून देता है। यही कारण है कि ये लोग बिना किसी थकान के घंटों मंदिर में बैठकर कीर्तन सुन सकते हैं या ध्यान लगा सकते हैं।