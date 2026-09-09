Numerology: एक-दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते ये 2 मूलांक वाले, स्वभाव में होता है जमीन-आसमान का फर्क

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंकशास्त्र में हर व्यक्ति की जन्म तारीख उसकी पूरी पर्सनैलिटी बयां कर सकती है। उसकी सोच, काम करने की शैली और व्यवहार का गहराई से विश्लेषण करती है। न्यूमेरोलॉजी में मूलांक 4 और मूलांक 8 की जोड़ी को सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना गया है। इनके बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों पर मतभेद और अनबन की स्थिति बन जाती है।

राहु बनाम शनि इन दोनों मूलांकों की आपस में ज्यादा नहीं बनती पटरी न बैठने के पीछे उनके स्वामी ग्रहों का हाथ होता है: मूलांक 4 (जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख पर जन्मे लोग) अंक शास्त्र के हिसाब से मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु है। ऐसे लोग लीक से हटकर सोचने वाले, आजादी पसंद और अचानक बड़े फैसले लेने वाले होते हैं।

मूलांक 8 (जन्म 8, 17 या 26 तारीख पर जन्मे लोग) मूलांक 8 का स्वामी ग्रह शनि है। ऐसे लोग बेहद अनुशासित, गंभीर, मेहनती और नियमों का पालन करने वाले होते हैं। इनके लिए स्थिरता और प्लान के हिसाब से और तरीके से काम करना सबसे जरूरी होता है।