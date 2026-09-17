जन्मतिथि का ये अंक बताता है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, किस मूलांक वाले लोग खुद से ही लड़ते रहते हैं?
अंकशास्त्र के अनुसार, कुछ ऐसे मूलांक हैं जो खुद से ही लड़ते रहते हैं। जानिए जन्मतिथि के हिसाब से आपकी ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में हमारी जन्मतिथि सिर्फ एक नंबर नहीं होती, बल्कि यह हमारे स्वभाव, ताकत और कमजोरियों का पूरा आईना होती है। आपने अक्सर अपने आस-पास कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो बाहर से बहुत शांत लगते हैं, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा एक उथल-पुथल मची रहती है।
वो दुनिया से कम और खुद से ज्यादा लड़ते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार, मुख्य रूप से 3 मूलांक ऐसे हैं, जिनका अपने आप से सबसे ज्यादा संघर्ष होता है। आइए समझते हैं कि आखिर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है।
मूलांक 1 (जन्म तारीख: 1, 10, 19, 28)
मूलांक 1 वाले लोग पैदाइशी लीडर होते हैं। सूर्य के प्रभाव के कारण इनमें गजब का आत्मविश्वास होता है, लेकिन यही खूबी कभी-कभी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। ये लोग हर काम को एकदम 'परफेक्ट' करना चाहते हैं। अगर कोई काम इनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता, तो ये दूसरों से ज्यादा खुद को ही कोसने लगते हैं। अपने बनाए गए ऊंचे स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने के चक्कर में ये हमेशा खुद पर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव डाल लेते हैं और असंतुष्ट रहते हैं।
मूलांक 4 (जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31)
राहु से प्रभावित मूलांक 4 वालों का दिमाग शायद ही कभी शांत बैठता है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी 'ओवरथिंकिंग' यानी हर बात को हद से ज्यादा सोचना है। अगर ये कोई फैसला ले भी लें, तो बाद में सोचते रहेंगे कि 'कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया?' इनके अंदर ख्यालों की एक ऐसी जंग चलती है जो इन्हें कभी चैन से सोने नहीं देती। पुरानी बातों को पकड़कर रखना और भविष्य की बेवजह चिंता करना इन्हें मानसिक रूप से बहुत थका देता है।
मूलांक 8 (जन्म तारीख: 8, 17, 26)
शनि का अंक होने के कारण मूलांक 8 वाले लोगों को अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष देखना पड़ता है। ये लोग अंदर से बहुत भावुक होते हैं, लेकिन दुनिया के सामने खुद को बेहद सख्त और पत्थर दिल दिखाने की कोशिश करते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि ये अपनी तकलीफ या अपना दुख जल्दी किसी से शेयर नहीं करते। ये अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और अकेले ही अपनी समस्याओं से जूझते हैं। कभी-कभी इनका यही कड़क स्वभाव अपनों को ही इनसे दूर कर देता है।
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