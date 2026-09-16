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अंकशास्‍त्र: चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा इतना अच्‍छा लड़का, बेटे जैसे होते हैं इन मूलांक वाले दामाद

By Anuradha Gupta Edited By: Anuradha Gupta
Published: Wed, 16 Sep 2026 08:00 PM (IST)

अंकशास्त्र के अनुसार, कुछ मूलांक वाले लड़के अपने ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखते हैं और उन्हें बेटे ...और पढ़ें

अच्‍छे दामाद में होते हैं ये गुण

अच्‍छे दामाद में होते हैं ये गुण

HighLights

  1. मूलांक 2 वाले दामाद शांत, संवेदनशील और रिश्तों को सम्मान देते हैं।

  2. मूलांक 5 वाले दामाद मिलनसार, चतुर और परिवार को साथ लेकर चलते हैं।

  3. मूलांक 7 वाले दामाद गंभीर, वफादार और मुश्किल में साथ निभाते हैं।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हमेशा हम बात करते हैं कि अच्‍छी बहु किस्‍मत वालों को मिलती है , लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छा दामाद मिलना भी किसी सौभाग्य से कम नहीं होता? अंकशास्त्र में जन्म तारीख के आधार पर

कुछ मूलांको के बारे में बताया गया है, जिनसे जुड़े लड़के अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ही अच्‍छा बॉन्‍ड रखते हैं। ये रिश्तों की अहमियत समझते हैं और जरूरत पड़ने पर परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। यही वजह है कि इनके बारे में कहा जाता है कि ऐसे दामाद बेटे की तरह होते हैं। चलिए हम आपको इन मूलांकों के बारे में बताते हैं।

मूलांक 2 वाले दामाद

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है। अंकशास्त्र में मूलांक 2 का संबंध चंद्रमा से होता है। मूलांक 2 वाले लड़कों को आमतौर पर शांत, संवेदनशील और धैर्यवान स्वभाव का माना जाता है। ये छोटी-छोटी बातों में रिश्तों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं।

ससुराल में भी ये अपनी पत्नी के माता-पिता और परिवार की भावनाओं की कद्र कर सकते हैं। इनके लिए रिश्तों में सम्मान और अपनापन काफी मायने रखता है। इसी कारण माना जाता है कि ऐसे दामाद सास-ससुर को अपने माता-पिता जैसा सम्मान देते हैं।

मूलांक 5 वाले दामाद

अगर किसी लड़के का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 5 माना जाता है। अंकशास्त्र में इस मूलांक के स्वामी बुध माने गए हैं। मूलांक 5 वाले लोगों को मिलनसार, चतुर और बातचीत में माहिर माना जाता है। ये अपनी बात को आसानी से सामने रखने के साथ ही दूसरे लोगों की बात सुनने की कोशिश भी करते हैं।

ससुराल में इनका मिलनसार स्वभाव रिश्तों को सहज बनाने में मदद कर सकता है। ये परिवार के लोगों के साथ घुलने-मिलने और माहौल को खुशनुमा बनाए रखने वाले होते हैं। हर परिस्थिति में परिवार को साथ लेकर चलने की कोशिश करना इनकी खासियत होती है।

मूलांक 7 वाले दामाद

7, 16 या 25 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 7 होता है। अंकशास्त्र में मूलांक 7 का संबंध केतु से बताया गया है। मूलांक 7 वाले लड़कों को गंभीर, समझदार और वफादार स्वभाव का माना जाता है। ये दिखावा पसंद नहीं करते हैं। इन्‍हें अपनी जिम्‍मेदारियों का अहसास होता है।

ससुराल के साथ रिश्ते की बात करें तो ये जरूरत पड़ने पर परिवार की मदद करने से पीछे नहीं हटते। मुश्किल समय में जिम्मेदारी निभाना और परिवार का साथ देना इनके स्वभाव स्‍वभाव होता है। ऐसे दामाद बेटे की तरह अपने सास-ससुर का ध्‍यान रखते हैं।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है