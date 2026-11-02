पैदाइशी विनर होते हैं इन 3 मूलांकों के बच्चे! हार से चिढ़ और जीत की जिद बनाती है इन्हें सबसे अलग

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष के अनुसार, हर मूलांक का अपना अलग स्वभाव होता है। जब बात बच्चों की आती है, तो कुछ बच्चे शांत और समझदार होते हैं और कुछ जरूरत से ज्यादा शैतान। यही नहीं कुछ बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी भरी होती है और वो हमेशा सबसे आगे रहते हैं।

वहीं कुछ बच्चों का स्वभाव सबसे अलग होता है जो अपनी जीत को जिद बना लेते हैं हर जगह जीतना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चों को कभी भी हार बर्दाश्त नहीं होती है और किसी जगह अगर ये पीछे रह जाते हैं, तो टूटने के बजाय डटकर जीत की तैयारी करते हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसे कौन से मूलांक हैं जिनमें ये सभी गुण मौजूद होते हैं।

मूलांक 1 मूलांक 1 का संबंध सूर्य से माना जाता है। किसी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे बच्चे इस मूलांक के होते हैं। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर इस मूलांक के बच्चे हमेशा आत्मविश्वास और लीडरशिप जैसी क्वालिटी से भरपूर होते हैं। इसी वजह से मूलांक 1 के बच्चों में बचपन से ही आगे रहने की चाह होती है।

ये बच्चे किसी के पीछे चलने के बजाय खुद नेतृत्व करना पसंद करते हैं। चाहे स्कूल की प्रतियोगिताओं हो या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा इस मूलांक के बच्चे हर हाल में जीत कर ही दिखाते हैं। मूलांक 3 मूलांक 3 का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है और इस मूलांक के बच्चे भी बचपन से जीत को ही अपनी जीत मानकर चलते हैं। इन्हें किसी से पीछे रहना पसंद नहीं होता है। ये अगर किसी जगह हार जाते हैं तो भविष्य में जीतने के लिए जी जान एक कर देते हैं।

अगर आपके बच्चे का जन्म भी किसी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 3 है। अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के बच्चे महत्वाकांक्षी, अनुशासित और सीखने के इच्छुक होते हैं। ये हर जगह नंबर 1 रहना चाहते हैं और अपनी मेहनत से बड़ी से बड़ी जीत भी हासिल कर लेते हैं।

मूलांक 9 मूलांक 9 का स्वामी मंगल ग्रह होता है और मूलांक 1 और 3 की तरह इस मूलांक के बच्चों में भी जीतने का अलग जूनून होता है। इस मूलांक में 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे बच्चे आते हैं।

मंगल के प्रभाव से इन बच्चों में साहस, ऊर्जा और पराक्रम कूट-कूटकर भरा होता है। ऐसे में मूलांक 9 के बच्चों को अंक ज्योतिष में निडर और जुझारू स्वभाव वाला माना जाता है। ये बच्चे हर हाल में जीत हासिल करते हैं और मेहनत के बलबूते सबसे आगे निकलते हैं।