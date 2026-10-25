ऑफिस में लीडर बनेंगे या बेहतरीन टीम प्लेयर? अंक ज्योतिषी ने बताया मूलांक 1 से 9 की असली ताकत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंकशास्त्र में मूलांक 1 से 9 का अधिक महत्व है। मूलांक की मदद से व्यक्ति के करियर और नेतृत्व क्षमता के बारे में पता चलता है। हर अंक का अपना विशेष ग्रह स्वामी होता है, जो व्यक्ति की कार्यप्रणाली को सीधे प्रभावित करता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा के अनुसार बताते हैं कि आपका मूलांक आपकी कार्य शैली, निर्णय लेने की क्षमता के बारे में क्या खास बात बताता है।

मूलांक 1 आत्म-विश्वासी कार्य शैली: मूलांक 1 वाले आगे बढ़कर कार्य का संचालन करना पसंद करते हैं। ये शीघ्र निर्णय लेते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं। इनकी शैली सीधी और लक्ष्य पर केंद्रित होती है।

अंकशास्त्र में मूलांक 1 से 9 तक के प्रत्येक अंक की अपनी एक विशेष ऊर्जा और कार्य शैली होती है। जानिए आपके मूलांक के अनुसार आपका स्वभाव और कार्य प्रणाली।

मूलांक 2

सहयोगी कार्य शैली: मूलांक 2 वाले सबको साथ लेकर चलना पसंद करते हैं। ये अच्छे श्रोता होते हैं और बातचीत से समस्या सुलझाते हैं। इनका दृष्टिकोण शांत और समझदारी भरा होता है।

मूलांक 3

प्रेरणादायक कार्य शैली: मूलांक 3 वाले अपनी बात रखने और दूसरों को उत्साहित करने में कुशल होते हैं। इनकी रचनात्मक सोच टीम में नई ऊर्जा लाती है।

मूलांक 4

अनुशासित कार्य शैली: मूलांक 4 वाले योजना और नियमों के साथ काम करते हैं। ये मेहनती और व्यवस्थित होते हैं। इनका कार्य का तरीका स्थिर होता है।

मूलांक 5

बदलाव पसंद कार्य शैली: मूलांक 5 वाले नए विचार और नए अवसर शीघ्र अपनाते हैं। ये तेज और सहज तरीके से आगे बढ़ते हैं। बदलाव इनकी सबसे बड़ी ताकत है।

मूलांक 6

जिम्मेदार कार्य शैली: मूलांक 6 वाले टीम की जरूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। ये सहयोग और जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। इनके लिए शांति और अच्छा वातावरण महत्वपूर्ण होता है।

मूलांक 7

सोच-समझकर कदम उठाने वाले: मूलांक 7 वाले पहले पूरी जानकारी जुटाते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। ये शांत और रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। इनका भरोसा ज्ञान और अनुभव पर होता है।

मूलांक 8

परिणाम केंद्रित कार्य शैली: मूलांक 8 वाले बड़े लक्ष्य बनाकर उन्हें प्राप्त करने पर ध्यान देते हैं। ये जिम्मेदारी संभालने और फैसले लेने में मजबूत होते हैं। इनका दृष्टिकोण लक्ष्य आधारित होता है।

मूलांक 9

साहसी कार्य शैली: मूलांक 9 वाले जोश और आत्म-विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। ये कठिन समय में भी पीछे नहीं हटते और दूसरों को प्रेरित करते हैं। इनकी शैली जुनून और उद्देश्य से जुड़ी होती है।

यह भी पढ़ें- सावधान पेरेंट्स! पलक झपकते ही झूठ बोल देते हैं इन मूलांकों के बच्चे, बातें छिपाने में भी होते हैं उस्ताद

यह भी पढ़ें- नवंबर 2026 में किन मूलांकों के रिश्तों में घुलेगी मिठास और किसे करियर में रखना होगा धैर्य? अंक ज्योतिषी ने दिया जवाब

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण अंधविश्वास के खिलाफ है।