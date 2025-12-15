Aaj Ka Ank Jyotish 15 December 2025: ये जातक काम को जिम्मेदारी से करेंगे पूरा, मिलेगी मानसिक शांति

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का अंक नंबर 6 है। अंक राशिफल के अनुसार, निवेश की योजना बना सकते हैं। रिश्तों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी। साथ ही काम में जिम्मेदारियों को आसानी से निभाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

6 की शांत और नर्चरिंग ऊर्जा आपके मन में भावनात्मक शांति लाती है। आप आज अधिक सामाजिक, बातूनी या लोगों से जुड़ने के लिए तैयार महसूस करेंगे।

करियर: करियर में आप शांत लेकिन प्रभावी काम करेंगे। आपकी इन्टूशन अच्छे निर्णय लेने में मदद करेगी।

वित्त: वित्तीय रूप से स्थिति स्थिर रहेगी और किसी वित्तीय मामले में स्पष्टता मिलेगी।

रिश्ते: रिश्तों में भावनात्मक समझ बढ़ती है। यदि तनाव या चुप्पी थी, तो यह दिन उसे हल्का करने में मदद करता है। मानसिक शांति मेंसुधार होगा।

थोड़ी देर ध्यान, आध्यात्मिक पढ़ाई या शांत समय गहरी ताजगी देगा।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन जीवन में संतुलन, जिम्मेदारी और सामंजस्य लाता है। 6 की ऊर्जा आपकी गंभीर, अनुशासित प्रकृति को नरम करती है जिससे सभी आपसे आसानी से मिल सकते है।

करियर: कार्य में जिम्मेदारियों को आसानी से निभाएंगे और दूसरों को अपने धैर्य से प्रेरित कर सकते हैं।

वित्त: वित्तीय रूप से यह मजबूत दिन है। आप बचत या निवेश की योजना बना सकते हैं। अनावश्यक जोखिम से बचें।

रिश्ते: रिश्तों में आप अधिक एक्सप्रेसिव होंगे और उत्साह दिखाएंगे। भावनाओं को खुलके कहने से आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा यदि आप भोजन का ध्यान रखें। भोजन छोड़ने से बचें।

जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

6 की ऊर्जा आपकी भावनात्मक प्रकृति के साथ सुंदर रूप से मेल खाती है। आप महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने और आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे।

करियर: करियर में वरिष्ठों या सहकर्मियों का समर्थन मिलेगा। आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा।

वित्त: वित्तीय रूप से यह अच्छा दिन है। कर्ज चुकाने या भविष्य के खर्च की योजना बनाने के लिए। जल्दबाजी में खरीदारी से बचें।

रिश्ते: रिश्तों में भावनाएं गहरी हो सकती हैं, लेकिन 6 की ऊर्जा उन्हें संतुलित रखेगी। आप अधिक प्रेमपूर्ण, क्षमाशील और समझदार महसूस करेंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, लेकिन क्रोध या चिढ़चिढ़ापन ऊर्जा कम कर सकता है।