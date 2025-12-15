Aaj Ka Ank Jyotish 15 December 2025: मूलांक 3 को करियर में मिलेगी सफलता, पढ़ें आज की खास सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज 6 की ऊर्जा के तहत आप अधिक स्थिर, गर्मजोशी से भरे और संवाद में खुले महसूस करेंगे। यह दिन महत्वपूर्ण बातें शेयर करने, अपने भावनाओं को ईमानदारी से बताने और उन क्षेत्रों में सुधार करने के लिए अच्छा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज 6 की ऊर्जा आपकी मजबूत और स्वतंत्र प्रकृति में शांति लाती है। आप घर या कार्यस्थल में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने का मन बना सकते हैं। आपका नेतृत्व मजबूत है, लेकिन आज आप करुणा के साथ नेतृत्व करेंगे।

करियर: करियर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और पिछले किसी गलतफहमी का समाधान होगा।

वित्त: वित्तीय मामलों में आने वाले खर्चों की योजना बनाना अच्छा रहेगा। जल्दबाजी से फैसले लेने से बचें।

रिश्ते: रिश्तों में आप सामान्य से अधिक एक्सप्रेसिव रहेंगे। इस गर्मजोशी से भावनात्मक बंधन मजबूत होंगे। यदि आप सिंगल हैं, तो आज आपका आकर्षण नेचुरल लगेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, लेकिन अधिक सोच-विचार से बचें। हल्की संगीत या संध्या में छोटी सैर मददगार रहेगी।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपकी भावनात्मक प्रवृत्ति को खूबसूरती से समर्थन देता है। आप अपने अंदरूनी संसार के साथ अधिक जुड़ाव और प्रियजनों के प्रति अधिक देखभाल महसूस करेंगे।

करियर: कार्य में आपकी क्रिएटिविटी सहज रूप से बढ़ेगी। आप बिना तनाव के कार्यों का संतुलन बनाए रख सकते हैं। किसी सहकर्मी को आपकी संवेदनशीलता और मददगार रवैये की सराहना हो सकती है।

वित्त: वित्तीय रूप से, अपने योजनाओं को अधिक लोगों के साथ साझा करने से बचें। इसे निजी और केंद्रित रखें।

रिश्ते: रिश्तों में भावनात्मक स्पष्टता बढ़ती है। पुराने संदेह या भय धीरे-धीरे दूर होंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा यदि आप अधिक पानी पिएं और नकारात्मकता से दूर रहें। ध्यान या जर्नलिंग के लिए यह दिन उत्तम है।