Aaj Ka Ank Jyotish 15 December 2025: इस मूलांक के धीमी गति से काम बढ़ेंगे आगे, पढ़ें अंक राशिफल
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक राशिफल के अनुसार, आज मूलांक 4 से 6 के जातकों के वित्तीय निर्णय समझदारी से होंगे, रिश्तों में कोमलता आएगी, और स्वास्थ्य अधिक स्थिर महसूस होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज आप संतुलित महसूस करेंगे और संख्या 6 की ऊर्जा आपके व्यावहारिक स्वभाव का समर्थन करेगी।
करियर: कार्य धीमी लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ेंगे और लंबे समय से लंबित कुछ कार्य पूरे हो सकते हैं। निर्णय लेना आसान होगा। यदि किसी कार्य के बारे में स्पष्टता का इंतजार कर रहे थे, तो आज आपको यह मिल सकती है।
वित्त: वित्तीय रूप से यह मजबूत दिन है, धीमा लेकिन सार्थक प्रगति। अनावश्यक खर्च से बचें।
रिश्ते: रिश्तों में आप अधिक खुलेंगे और यह दूसरे व्यक्ति को आराम देगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, लेकिन जल्दी सोने का प्रयास करें। देर रात सोचने से बचें।
जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज की ऊर्जा आपके बेचैन और जिज्ञासु मन को शांत करती है। आप अधिक धैर्यशील, जमीन से जुड़े और किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार महसूस करेंगे।
करियर: करियर में आप स्मार्ट और आत्मविश्वास के साथ संवाद करेंगे। लोग आपकी विचारों को बेहतर समझेंगे।
वित्त: वित्तीय रूप से, खर्च करने की बजाय योजना बनाने का दिन है। कोई लंबी अवधि की योजना आकार ले सकती है।
रिश्ते: रिश्तों में आप अधिक देखभाल और भावनात्मक समझ दिखाएंगे। कोई आपकी मार्गदर्शन के लिए संपर्क कर सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सही रखने के लिए ठंडी चीजों से बचें और मन को शांत रखें। भावनात्मक संतुलन आपकी ताकत है।
जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)
यह आपका दिन है क्योंकि दिनांक संख्या स्वयं 6 की ऊर्जा लाती है। आप भावनात्मक रूप से मजबूत, आकर्षक, शांत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे।
करियर: कार्य में आपको पिछले कार्य के लिए सराहना या मान्यता मिल सकती है। परिस्थितियों को संतुलित करने की आपकी क्षमता आज आपकी सुपरपावर बन जाएगी।
वित्त: वित्तीय रूप से, आप लक्जरी या आराम की चीजों पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन संतुलित रहें।
रिश्ते: रिश्तों में आपका प्यार गर्मजोशी और निकटता लाएगा। आप अपने भावनाओं को सुंदर ढंग से व्यक्त करेंगे और बंधन मजबूत होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मिठाई या भारी भोजन से बचें। आत्म-देखभाल आज आसान लगेगी।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
