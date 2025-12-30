Palmistry: हथेली पर 'X' या 'मछली' का निशान, क्या आप भी उन 3% भाग्यशाली लोगों में शामिल हैं?
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली पर 'X' (क्रॉस) और 'मछली' के निशान व्यक्ति के भाग्य की ओर संकेत करते हैं। 'X' का निशान व्यक्ति को दिमागी र ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हमारी हथेलियां हमारे व्यक्तित्व और भविष्य का आईना होती हैं। हाथ की लकीरों के बीच छिपे छोटे-छोटे चिह्न जैसे 'क्रॉस' (X) और 'मछली' का निशान कोई साधारण लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये इंसान के भाग्यशाली होने का संकेत देते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, ये निशान उन लोगों के हाथों में पाए जाते हैं जिन्हें ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए होते हैं।
ये विशेष निशान व्यक्ति की मानसिक क्षमता, आर्थिक स्थिति और समाज में उसके मान-सम्मान को दर्शाते हैं। जहां 'X' का निशान इंसान को दिमागी रूप से बहुत तेज और आध्यात्मिक बनाता है। वहीं, 'मछली' का चिह्न धन और समृद्धि के द्वार खोलता है। अगर आप अपनी हथेली को ध्यान से देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये लकीरें किस तरह आपके स्वभाव और आने वाले समय की ओर इशारा करती हैं।
हथेली पर 'X' (क्रॉस) का निशान:
इसे 'मिस्टिक क्रॉस' कहा जाता है, जो दुनिया के बहुत कम लोगों (लगभग 3%) के हाथों में पाया जाता है। यह निशान हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के ठीक बीच में बनता है। ऐसे लोगों की छठी इंद्री (Intuition) बहुत तेज होती है, उन्हें आने वाली घटनाओं का पहले ही अहसास हो जाता है। ये लोग काफी बुद्धिमान होते हैं और समाज में अपनी एक अलग पहचान और प्रतिष्ठा बनाते हैं।
हथेली पर 'मछली' का निशान:
हस्तरेखा में मछली के निशान को 'मत्स्य चिह्न' कहा जाता है, जो सौभाग्य और धन का प्रतीक है। अगर यह निशान जीवन रेखा या भाग्य रेखा के पास हो, तो व्यक्ति को जीवन में अचानक भारी धन लाभ होता है। मछली का निशान यह भी बताता है कि व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होगा और उसे लंबी उम्र और अच्छी सेहत मिलेगी। ऐसे लोगों को अक्सर विदेश यात्रा करने का मौका मिलता है और वे अपने परिवार के लिए बहुत लकी साबित होते हैं।
