आपके हथेली पर भी है महादेव का 'त्रिशूल'? जानें यह खास निशान कैसे दिलाता है अपार धन और शोहरत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र (Palmistry) में हथेली की लकीरों और उन पर बने चिह्नों का बहुत बड़ा महत्व है। इनमें से कुछ निशान इतने शुभ होते हैं कि वे व्यक्ति के भाग्य को पूरी तरह बदलने की शक्ति रखते हैं। ऐसा ही एक अत्यंत पवित्र और दुर्लभ निशान है- 'त्रिशूल'। हिंदू धर्म में त्रिशूल भगवान शिव का शस्त्र है। अगर यह किसी की हथेली पर बना हो, तो माना जाता है कि उस व्यक्ति पर महादेव की विशेष कृपा होती है।

भाग्य रेखा पर त्रिशूल का जादू हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार, हथेली के निचले हिस्से से निकलकर मध्यमा उंगली (शनि पर्वत) तक जाने वाली रेखा को 'भाग्य रेखा' या 'लक लाइन' कहा जाता है। अगर इस भाग्य रेखा के अंत में या शनि पर्वत पर त्रिशूल का निशान बनता है, तो यह अद्भुत परिणाम देता है।

माना जाता है कि ऐसे जातक को 36 साल की उम्र के बाद जबरदस्त और ताबड़तोड़ सफलता मिलती है। उनका करियर रातों-रात चमकने लगता है और समाज में उन्हें ऊंचा पद, मान-सम्मान और अपार धन की प्राप्ति होती है। बशर्ते, यह निशान साफ और गहरा हो और इसे कोई अन्य रेखा काट न रही हो।

(Image Source: AI-Generated) सूर्य पर्वत पर त्रिशूल: मान-सम्मान का प्रतीक अनामिका उंगली (Ring Finger) के नीचे स्थित सूर्य पर्वत पर त्रिशूल का होना सबसे भाग्यशाली संकेतों में से एक है। यह निशान व्यक्ति को बहुत प्रभावशाली और अमीर बनाता है। ऐसे लोगों पर भगवान विष्णु की कृपा भी मानी जाती है। वे जिस भी क्षेत्र में जाते हैं। वहां अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं और उन्हें सरकारी या उच्च क्षेत्रों से लाभ मिलता है।