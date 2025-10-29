Palmistry: आपके हाथ के ये निशान बनाते हैं आपको लकी, लक्ष्मी जी रहती हैं मेहरबान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का ही एक भाग है, जिसकी मदद से व्यक्ति की हाथ की रेखाओं का अध्ययन कर व्यक्ति के भविष्य के बारे में भी बताया जा सकता है। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर ऐसे कई निशान बताए गए हैं, जो दुर्लभ होने के साथ-साथ काफी शुभ भी माने गए हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में।

मिलते हैं ये शुभ संकेत त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है, जिसे हस्त रेखा शास्त्र में एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर मस्तिष्क रेखा पर या फिर मंगल पर्वत के ऊपरी हिस्से में त्रिशूल का चिन्ह बनता है, तो उसे काफी भाग्यशाली माना जाता है। इन लोगों पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और इन्हें अपने जरूरी कार्यों में सफलता मिलती है।

(Picture Credit: Freepik) जीते हैं ऐशो-आराम की जिंदगी हस्त रेखा शास्त्र में माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति की हथेली में मस्तिष्क रेखा दो भागों में बटकर त्रिकोण का चिन्ह बनती है, तो वह व्यक्ति भी बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसे जातकों को जीवन में भी पैसों की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। इसी के साथ अगर किसी जातक की दोनों हथेलियों को मिलाने पर अर्धचंद्र का निशान बनता है, तो यह माना जाता है कि इन लोगों को ऐशो-आराम की कोई कमी नहीं होती।

(Picture Credit: Freepik) खुल जाता है भाग्य अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर मछली का चिन्ह दिखाई देता है, तो यह अचानक धन लाभ का संकेत देता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर कमल की आकृति बनी हुई है, तो यह माना जाता है कि आपके लिए धन-समृद्धि के योग बने रहेंगे। साथ ही हस्तरेखा शास्त्र में किसी व्यक्ति के हाथ में स्वस्तिक का चिन्ह बनना भी काफी शुभ माना जाता है।