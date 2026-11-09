बर्थस्टोन और कुंडली वाला रत्न: दोनों में है जमीन-आसमान का फर्क, खरीदने से पहले समझ लें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जब जेमस्टोन खरीदने की बात आती है, तो कई बार लोगों के 2 खास बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, बर्थस्टोन और एस्ट्रोलॉजी जेमस्टोन। पहली नजर भले ही वे एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन असल में वे अलग हैं।

बर्थस्टोन आमतौर पर आपके जन्म महीने से जुड़ा माना जाता है। जबकि ज्योतिष रत्न आपकी कुंडली और वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के असर पर आधारित है। जन्म रत्न या ज्योतिष रत्न कौन-सा चुनें? बर्थस्टोन एक रत्न है जो ऐतिहासिक रूप से उस महीने से जुड़ा होता है, जिसमें आपका जन्म हुआ था। बर्थस्टोन ज्योतिष पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पश्चिमी रीति-रिवाज पर आधारित होते हैं।

आजीविका

नकद

प्रेम-परिवार

स्वास्थ्य

मानसिक स्थिति और शांति

शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि

साहस, नेतृ्त्व और आत्मविश्वास

आध्यात्मिक विकास और सुरक्षा ज्योतिष रत्न का चुनाव इन बातों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है- जन्म की तिथि (DOB)

जन्म का सही समय

जन्म स्थान

ग्रहों की स्थिति

महादशाओं की अवधि

ग्रहों की ताकत और कमजोरियां

एक ही महीने में जन्म लेने वाले लोग पूरी तरह से अलग-अलग ज्योतिष रत्न पहन सकते हैं, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली अलग- अलग होती है। ज्योतिष और जन्म रत्न के बीच का अंतर चयन का मानदंड बर्थस्टोन- आपकी जन्म के महीने के लिए चुना गया।

इसे कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, चाहे उसका जन्म किसी भी महीने में क्यों न हुआ हो।

जन्म रत्न को लोग प्रतीकों, फैशन और आभूषण के तौर पर पहनना पसंद करते हैं।

जन्म रत्न आमतौर पर ज्योतिषीय नतीजों को लेकर किसी भी तरह का डर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वे सिंबॉलिक होते हैं।

ज्योतिष रत्न- आपकी कुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार चुना गया है। ज्योतिष रत्न ज्योतिष रत्न कस्टमाइज्ड होते हैं, जो कमजोर ग्रह, शक्ति वाले ग्रह, महादशा काल और घरों में प्लेसमेंट के आधार पर पहने जाते हैं। एक ही दिन में जन्मे दो लोगों को अलग-अलग रत्न पहनने की सलाह दी जा सकती है।