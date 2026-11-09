बर्थस्टोन और कुंडली वाला रत्न: दोनों में है जमीन-आसमान का फर्क, खरीदने से पहले समझ लें
जन्म रत्न और ज्योतिष रत्न में अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं, जबकि दोनों में महत्वपूर्ण अंतर हैं। जन्म रत्न ...और पढ़ें
HighLights
जन्म रत्न माह से जुड़ा, ज्योतिष रत्न कुंडली आधारित होता है।
ज्योतिष रत्न ग्रहों की स्थिति अनुसार व्यक्तिगत रूप से चुने जाते हैं।
सही ज्योतिष रत्न के लिए कुंडली का गहन विश्लेषण आवश्यक है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जब जेमस्टोन खरीदने की बात आती है, तो कई बार लोगों के 2 खास बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, बर्थस्टोन और एस्ट्रोलॉजी जेमस्टोन। पहली नजर भले ही वे एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन असल में वे अलग हैं।
बर्थस्टोन आमतौर पर आपके जन्म महीने से जुड़ा माना जाता है। जबकि ज्योतिष रत्न आपकी कुंडली और वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के असर पर आधारित है।
जन्म रत्न या ज्योतिष रत्न कौन-सा चुनें?
बर्थस्टोन एक रत्न है जो ऐतिहासिक रूप से उस महीने से जुड़ा होता है, जिसमें आपका जन्म हुआ था। बर्थस्टोन ज्योतिष पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पश्चिमी रीति-रिवाज पर आधारित होते हैं।
हर महीने से जुड़ा एक रत्न होता है जिसे किस्मत, पॉजिटिविटी, सुरक्षा या पर्सनल महत्व जैसे खासियतों को दिखाने वाला माना जाता है।
ज्योतिष रत्न क्या है?
वैदिक ज्योतिष में आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर ज्योतिषीय रत्न को चुना जाता है। जन्म रत्नों की तुलना में ज्योतिष रत्न ज्यादा पर्सनलाइज्ड होते हैं। माना जाता है कि, वे खास ग्रहों को मजबूत करते हैं, जो जीवन के इन अलग-अलग क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं-
- आजीविका
- नकद
- प्रेम-परिवार
- स्वास्थ्य
- मानसिक स्थिति और शांति
- शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि
- साहस, नेतृ्त्व और आत्मविश्वास
- आध्यात्मिक विकास और सुरक्षा
ज्योतिष रत्न का चुनाव इन बातों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है-
जन्म की तिथि (DOB)
जन्म का सही समय
जन्म स्थान
ग्रहों की स्थिति
महादशाओं की अवधि
ग्रहों की ताकत और कमजोरियां
एक ही महीने में जन्म लेने वाले लोग पूरी तरह से अलग-अलग ज्योतिष रत्न पहन सकते हैं, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली अलग- अलग होती है।
ज्योतिष और जन्म रत्न के बीच का अंतर
चयन का मानदंड
- बर्थस्टोन- आपकी जन्म के महीने के लिए चुना गया।
- इसे कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, चाहे उसका जन्म किसी भी महीने में क्यों न हुआ हो।
- जन्म रत्न को लोग प्रतीकों, फैशन और आभूषण के तौर पर पहनना पसंद करते हैं।
- जन्म रत्न आमतौर पर ज्योतिषीय नतीजों को लेकर किसी भी तरह का डर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वे सिंबॉलिक होते हैं।
- ज्योतिष रत्न- आपकी कुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार चुना गया है।
ज्योतिष रत्न
ज्योतिष रत्न कस्टमाइज्ड होते हैं, जो कमजोर ग्रह, शक्ति वाले ग्रह, महादशा काल और घरों में प्लेसमेंट के आधार पर पहने जाते हैं। एक ही दिन में जन्मे दो लोगों को अलग-अलग रत्न पहनने की सलाह दी जा सकती है।
ज्योतिष रत्न पहनने का उद्देश्य ग्रहों का सुदृढ़ीकरण, कैरियर विकास, वित्त की स्थिरता, आध्यात्मिक उपचार के लिए पहना जाता है।
ज्योतिष रत्न को पहनने के दौरान सावधानी बरती जाती है। ज्योतिष शास्त्र में रत्नों को ग्रहों की ऊर्जा बढ़ाने वाला माना गया है। आपकी कुंडली में किसी खराब ग्रह का मजबूत होना अच्छी बात नहीं हो सकती है। ज्योतिषी बिना सलाह के नीलम जैसे मजबूत शनि रत्न पहनने से सावधान करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे शनि का प्रभाव बढ़ सकता है।
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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण अंधविश्वास के खिलाफ है।
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