क्या पहली बार रत्न खरीद रहे हैं? असली लाभ के लिए वजन से लेकर उंगली तक 5 बातों का रखें ध्यान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। प्राचीन काल से ही रत्नों को पहनने की परंपरा रही है। ज्योतिषीय मान्यताओं में रत्न हमारे लिए जरूरी भी माने गए हैं क्योंकि प्रत्येक रत्न किसी न किसी नौ ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हममें से अधिकतर लोग कई बार बिना सही जानकारी लिए कोई सा भी रत्न पहन लेते हैं।

रत्न शास्त्र के अनुसार प्रत्येक रत्न की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि अगर बिना ज्योतिषीय परामर्श के इन्हें पहना जाए तो व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप भी पहली बार रत्न खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन बातों को नजरअंदाज करने से बचें।

रत्न का वजन रत्न खरीदने से पहले आपको अपने शरीर के वजन, उम्र और शारीरिक जरूरत के हिसाब से ही रत्न का सही वजन कराना चाहिए। रत्नों का वजन (कैरेट) के रूप में किया जाता है। उचित धातु और उंगली रत्नशास्त्र के अनुसार, रत्न सिर्फ एक सुंदर आभूषण ही नहीं होता है, बल्कि सौरमंडल के ग्रहों की ऊर्जा को आपके शरीर तक पहुंचाने का जरूरी माध्यम में भी माना जाता है। हर रत्न की प्रकृति (ठंडी और गर्मी) अलग-अलग होती है और धातुएं उस ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित करने का काम करती है। इस लिए रत्न खरीदने से पहले उचित धातु और उंगली का खास ध्यान रखें।

रत्न के ज्योतिषीय लाभ अगर आप कोई रत्न उसे ज्योतिषीय लाभ पाने के लिए पहनने जा रहे है, तो रत्न खरीदने से पहले आपको अपने सेलर को यह बात बतानी चाहिए। दरअसल ज्योतिषीय रत्न पहनने से आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। हर ग्रह का एक खास रत्न तय होता है और व्यक्ति की कुंडली को ध्यान से देखने के बाद ही पहना जाता है। रत्नों के कई फायदे भी बताए गए हैं।