दूसरों को मिल रही है मनचाही नौकरी और आपको सिर्फ संघर्ष? कार्यक्षेत्र में रुकावटें दूर करने वाले 5 असरदार रत्न

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक ज्योतिष में रत्नों का खास महत्व होता है। मान्यता है कि क्रिस्टल और पत्थरों में वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, जो हमारे मन, शरीर और सोचने की क्षमता पर असर दिखाती है। किसी भी इंसान को करियर में आगे बढ़ने के लिए उसमें क्रिएटिविटी, लीडरशिप स्किल्स और सही फैसले लेने के गुण होना बेहद जरूरी है।

हिंदू ज्योतिष में 10वां घर करियर, प्रोफेशन, अधिकार, ताकत, महत्वाकांक्ष और पब्लिक इमेज से जुड़ा माना जाता है। अगर ये घर खराब हो तो व्यक्ति को नौकरी में मनचाही सफलता, प्रमोशन और नाम के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। इस घर को ताकत देने के लिए कुछ खास तरह के रत्नों को धारण करने की सलाह दी जाती है, जिन्हें किसी भी ज्योतिषीय सलाह और अपनी जन्म कुंडली को विश्लेषण करने के बाद ही पहनना चाहिए।

नौकरी में सफलता के लिए 5 सबसे अच्छे रत्न पीला नीलम

पीला नीलम को अंग्रेजी में येलो सफायर स्टोन के नाम से जाना जाता है। इस रत्न पर गुरु ग्रह का स्वामित्व होता है। अगर जन्म कुंडली में 10वें घर का स्वामी गुरु है या 6वें, 8वें या 12वें घर में है या नीच का है, तो व्यक्ति जुपिटर स्टोन जो कि येलो सफायर है, पहन सकता है।

जो भी लोग मेहनत करने के बाद भी नौकरी पाने में चुनौतियों का सामना करते हैं या मनचाही सफलता प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें पुष्परागम अंगूठी पहनने से मदद मिल सकती है। जो भी लोग सरकारी नौकरी या जॉब में प्रमोशन पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें पीला रत्न पहनना चाहिए।

रूबी स्टोन

रूबी स्टोन जिसे अंग्रेजी में माणिक्य रत्न भी कहा जाता है। यह रत्न सूर्य से जुड़ा माना जाता है। अगर सूर्य 10वें घर में हो तो व्यक्ति तो नौकरी में स्थिरता मिलती है और व्यक्ति पढ़ाई में काफी बुद्धिमान और अच्छा होता है।

लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 10वें घर पर शनि की नजर हो तो व्यक्ति को नौकरी में कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में सफलता पाने के लिए माणिक्य रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। यह रत्न नौकरी में स्थिरता लाने के साथ व्यक्ति को लाभ भी दिलाता है, जिससे कार्यक्षेत्र पर प्रमोशन की संभावना बढ़ जाती है।

नीलम

नीलम जिसे ब्लू सफायर के नाम से जाना जाता है, जो कि शनि ग्रह से जुड़ा रत्न है। नीलम रत्न सीधे किस्मत पर असर डालकर पहनने वाले को फायदा पहुंचता है, क्योंकि इस पर शनि ग्रह का स्वामित्व है जो आपको मेहनत का फल जरूर देते हैं।

इसी वजह से नौकरी में प्रमोशन के लिए नीलम रत्न पहनने की भी सलाह दी जाती है। जो भी लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन नौकरी में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है, उनके लिए शनि से जुड़ा यह पत्थर लाभकारी साबित हो सकता है।