ट्विटर पर यूजर ने पूछी सुषमा स्वराज की सैलरी तो उनके पति ने दिया ऐसा जवाब

नई दिल्ली, जेएनएन। यूं तो किसी की सैलरी के बारे में सवाल करना बुरी आदत माना जाता है लेकिन, ऐसा भी हुआ कि जब एक शख्स ने देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से उनकी सैलरी के बारे में सवाल कर दिया। जी हां, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली सुषमा स्वराज के ट्विटर हैंडल पर एक यूजर ने उनकी सैलरी जाननी चाही। यूजर की ओर से पूछे गए इस सवाल का सुषमा स्वराज के पति और पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल ने बेहद ही मजेदार अंदाज में जवाब दिया।

स्वराज कौशल ने लगातार दो बार ट्वीट कर यूजर के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने लिखा- 'देखो मेरी उम्र और मैडम की तनख्वाह नहीं पूछो। यह बहुत ही गलत आदत है।'

Dekho - Meri umar aur Madam ki tankhah nahin poochho. These are bad manners. https://t.co/p7wcxI622l

स्वराज कौशल ने इसके बाद एक और ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए बड़े ही मजाकिया अंदाज में लिखा 'अरे चंदा लेना हो तो सीधा मांग लो, तनख्वाह क्यों पूछते हो।'

स्वराज कौशल के ट्वीट के बाद कई यूजर ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। ट्वीटर यूजर स्वराज कौशल की हाजिरजवाबी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

But you and bhabi still look soo young😀😀😀