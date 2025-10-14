विजय माल्या ने ब्रिटेन में दिवालियापन रद करने का आवेदन लिया वापस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या ने सोमवार को लंदन में होने वाली सुनवाई से पहले ब्रिटेन के दिवालियापन आदेश को रद करने के अपने आवेदन को वापस ले लिया। इसका मतलब है कि दिवाला व्यक्तियों के मामले की सुनवाई करने वाला 'ट्रस्टी इन बैंकरप्सी' एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह को 69 वर्षीय माल्या की अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस पर लगभग 1.05 अरब पाउंड के अनुमानित कर्ज के भुगतान में मदद करने के लिए संपत्तियों की तलाश जारी रख सकता है।

कानूनी टीम ने दायर किया था नोटिस माल्या की कानूनी टीम ने पिछले सप्ताह आवेदन को वापस लेने का नोटिस दायर किया था। उसके बाद आवेदन पर सुनवाई के निर्देश निर्धारित करने के लिए हाई कोर्ट में जारी सुनवाई रद कर दी गई थी।