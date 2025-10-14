Language
    विजय माल्या ने ब्रिटेन में दिवालियापन रद करने का आवेदन लिया वापस

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने लंदन में दिवालियापन रद्द करने की याचिका वापस ले ली है। इससे एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों को किंगफिशर एयरलाइंस के कर्ज की वसूली के लिए माल्या की संपत्तियों की तलाश जारी रखने में मदद मिलेगी। माल्या की कानूनी टीम ने याचिका वापस लेने का नोटिस दिया था। माल्या धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में भारत में वांछित है।

    भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या ने सोमवार को लंदन में होने वाली सुनवाई से पहले ब्रिटेन के दिवालियापन आदेश को रद करने के अपने आवेदन को वापस ले लिया।

    इसका मतलब है कि दिवाला व्यक्तियों के मामले की सुनवाई करने वाला 'ट्रस्टी इन बैंकरप्सी' एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह को 69 वर्षीय माल्या की अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस पर लगभग 1.05 अरब पाउंड के अनुमानित कर्ज के भुगतान में मदद करने के लिए संपत्तियों की तलाश जारी रख सकता है।

    कानूनी टीम ने दायर किया था नोटिस

    माल्या की कानूनी टीम ने पिछले सप्ताह आवेदन को वापस लेने का नोटिस दायर किया था। उसके बाद आवेदन पर सुनवाई के निर्देश निर्धारित करने के लिए हाई कोर्ट में जारी सुनवाई रद कर दी गई थी।

    भारत में वांछित है विजय माल्या

    बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाली ब्रिटेन की विधि कंपनी टीएलटी एलएलपी ने बयान में कहा कि विजय माल्या के मामले में 'ट्रस्टी इन बैंकरप्सी' अब किसी भी बाधा के बिना, उनकी दिवालिया स्थिति के तहत आने वाली संपत्तियों की जांच और उसे जारी करने का अपना काम जारी रख सकेंगे। माल्या धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में भारत में वांछित है।

