अमेरिका ने भारत को दिया झटका, MEPC में जैव ईंधन पर भारतीय मसौदा प्रस्ताव को रोका

अमेरिका ने सोमवार को एमईपीसी सत्र में भारत द्वारा रखे गए जैव ईंधन पर एक मसौदा प्रस्ताव को अपनाने से रोक दिया। उसने इस मामले पर और चर्चा की मांग की। बता दें कि भारत का मसौदा एमईपीसी संकल्प में जैव ईंधन को आगे बढ़ाना है। इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य जैव ईंधन के उपयोग को सुविधाजनक बनाना और जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाना है।

अमेरिका ने भारत एमईपीसी में जैव ईंधन पर भारतीय मसौदा प्रस्ताव को रोका

लंदन, पीटीआई। अमेरिका ने सोमवार को एमईपीसी सत्र में भारत द्वारा रखे गए जैव ईंधन पर एक मसौदा प्रस्ताव को अपनाने से रोक दिया। इसे अंतिम रूप देने के लिए वायु प्रदूषण और ऊर्जा दक्षता पर एक कार्य समूह को सिफारिश करने से पहले इस मामले पर और चर्चा की मांग की। अमेरिका ने क्यों उठाया यह कदम? सूत्रों ने बताया कि अमेरिका सोमवार सुबह समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति (MEPC) के 80वें सत्र में विचार-विमर्श में इसे उठाए बिना यह सुझाव दिया। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका द्वारा उठाया गया विरोध इस तथ्य के कारण हो सकता है कि ईंधन में गिरावट के रूप में जैव-ईंधन को बढ़ावा देने से अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे अन्य हरित ईंधन के प्रचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिस ईंधन पर अमेरिका पैसा लगा रहा है। क्या है भारत का मसौदा? भारत का मसौदा एमईपीसी संकल्प में जैव ईंधन को आगे बढ़ाना है। इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य जैव ईंधन के उपयोग को सुविधाजनक बनाना और जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाना है। एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधि ने कहा कि इंटरसेशनल वर्किंग ग्रुप ने इस पर चर्चा की और समूह ने बहुमत से माना कि इसकी तत्काल आवश्यकता है। वायु प्रदूषण और ऊर्जा दक्षता पर वर्किंग ग्रुप द्वारा इस पर आगे विचार किया जाना चाहिए।

Edited By: Achyut Kumar