ब्रिटेन का बड़ा एक्शन, भारत में खालिस्तान समर्थक आतंकवाद के लिए सिख व्यवसायी पर लगाया प्रतिबंध
ब्रिटेन ने भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त खालिस्तान समर्थक एक सिख व्यापारी और समूह पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन ने गुरुवार को पहली बार अपने ' ...और पढ़ें
पीटीआई, लंदन। ब्रिटेन ने भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त खालिस्तान समर्थक एक सिख व्यापारी और समूह पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन ने गुरुवार को पहली बार अपने 'घरेलू आतंकवाद-रोधी व्यवस्था' का इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिश सिख व्यापारी गुरप्रीत सिंह रेहल और उनके जुड़े एक समूह पर प्रतिबंध लगाए हैं।
ये प्रतिबंध भारत में खालिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा को फंडिंग पहुंचाने के संदेह में लगाए गए हैं। पंजाब वारियर्स स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट फर्म से जुड़े गुरप्रीत सिंह रेहल की ब्रिटेन में मौजूद सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है और उन्हें कंपनी डायरेक्टर बनने से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
ब्रिटेन के ट्रेजरी विभाग का कहना है कि रेहल भारत में आतंकवाद में शामिल संगठनों से जुड़े हैं। साथ ही, 'बब्बर अकाली लहर' नामक संगठन की भी सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है, क्योंकि यह बब्बर खालसा को बढ़ावा देने और समर्थन देने में लगा हुआ है।
ट्रेजरी विभाग की आर्थिक सचिव लूसी रिग्बी ने कहा कि हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आतंकवादी ब्रिटेन की वित्तीय व्यवस्था का दुरुपयोग करें। लूसी रिग्बी ने कहा कि ब्रिटेन की यह ऐतिहासिक कार्रवाई दिखाती है कि आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए हम हर उपलब्ध हथियार इस्तेमाल करने को तैयार हैं, चाहे वह कहीं भी हो और जिम्मेदार कोई भी हो।
ब्रिटेन शांतिप्रिय समुदायों के साथ खड़ा है, उन लोगों के खिलाफ जो हिंसा और नफरत फैलाते हैं। ब्रिटिश ट्रेजरी का आकलन है कि रेहल बब्बर खालसा और बब्बर अकाली लहर की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, इन संगठनों के लिए भर्ती करता है और हथियार और सैन्य सामग्री खरीदने में मदद करता है। इन्हें वित्तीय सेवाएं और सहायता प्रदान करता है।
