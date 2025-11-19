साइबर घुसपैठ की फिराक में चीन, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने सांसदों को किया आगाह

एपी, लंदन। ब्रिटेन की घरेलू खुफिया एजेंसी ने मंगलवार को सांसदों को चेतावनी दी कि चीनी जासूस भर्ती हेडहंटर्स के माध्यम से सक्रिय रूप से उन तक पहुंच रहे हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष लिंडसे हायल ने कहा कि एमआइ पांच जासूसी अलर्ट में चेतावनी दी गई है कि चीनी नागरिक चीनी राज्य सुरक्षा मंत्रालय की ओर से बड़े पैमाने पर घुसपैठ करने के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल का उपयोग कर रहे हैं।

लिंडसे हायल कहा कि उनका उद्देश्य पेशेवर नेटवर्किंग साइटों, भर्ती एजेंटों और उनके प्रतिनिधि सलाहकारों का उपयोग करके जानकारी एकत्र करना और दीर्घकालिक संबंधों की नींव रखना है। उन्होंने आगे कहा कि एमआइ 5 ने अलर्ट इसलिए जारी किया क्योंकि यह गतिविधि लक्षित और व्यापक है। अलर्ट में दो महिलाओं अमांडा किउ और शिर्ली शेन का नाम लिया गया है और कहा गया है कि इसी तरह की अन्य भर्तीकर्ताओं की प्रोफाइल जासूसी के लिए मुखौटे के रूप में काम कर रहे हैं।

ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों ने चीन से जासूसी के खतरों के बारे में अपनी चेतावनियों को लगातार बढ़ाया है। एमआइ5 के महानिदेशक केन मैक्कलम ने पिछले महीने बताया था कि चीनी सरकारी तत्व हर दिन ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।