अवैध शरणार्थियों पर ब्रिटेन की सख्ती, 'गोल्डन टिकट' समाप्त करने की तैयारी; पढ़ें डिटेल
ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद ने अवैध आप्रवासन को देश के लिए विभाजनकारी बताया है। उन्होंने शरणार्थियों के लिए स्थायी नागरिकता प्राप्त करने की प्रतीक्षा अवधि बढ़ाने जैसे कठोर उपायों का प्रस्ताव रखा है। अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को नागरिकता के लिए 20 साल तक इंतजार करना होगा। सरकार शरणार्थी व्यवस्था में सुधार लाने और अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद ने रविवार को कहा कि अवैध अप्रवासन देश को बांट रहा है, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं और समाज में आपसी वैमनस्य की खाई गहरी होती जा रही है। देश को एकजुट करने के लिए कठोर उपाय किए जाने की जरूरत है।
इसके तहत शरणार्थियों को स्थायी नागरिकता प्राप्त करने के लिए 20 साल की प्रतीक्षा अवधि जैसा उपाय करने की जरूरत है।माना जा रहा है कि महमूद सोमवार को संसद के निचले सदन- हाउस आफ कामंस- में शरणार्थी समस्या के मामले में सख्त उपायों की घोषणा करनेवाली हैं।
स्थायी नागरिकता पाने के लिए अब करना होगा इंतजार
इससे पहले मीडिया से बातचीत में महमूद ने कहा कि देश की ध्वस्त हो चुकी शरणार्थी व्यवस्था को ठीक करना उनका नैतिक दायित्व है। उन्होंने संकेत दिए कि ब्रिटेन में डेनमार्क की तर्ज पर स्थायी नागरिकता प्राप्त करने के लिए लंबे इंतजार वाला नियम लागू किया जाएगा। बता दें कि डेनमार्क में स्थायी नागरिकता प्राप्त करने के लिए आठ साल के इंतजार का नियम है। ब्रिटेन में ये नियम 10 साल का किया जा सकता है। देश में वैध तरीके से आनेवाले अप्रवासियों पर ये नियम लागू होगा।
ब्रिटेन में शरणार्थी का दर्जा अस्थायी होगा
दक्षिण एशियाई विरासत मंत्री महमूद ने बताया कि ब्रिटेन में शरणार्थी का दर्जा अस्थायी होगा, तथा जिनके देश सुरक्षित हो जाएंगे, उन्हें तुरंत घर भेज दिया जाएगा तथा हर 30 महीने में उनकी शरणार्थी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। वर्तमान प्रणाली के तहत, शरणार्थी पांच वर्ष के बाद स्थायी निवास या अनिश्चितकालीन निवास अवकाश (आइएलआर) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इससे वे सरकारी लाभ और स्थायी नागरिकता हासिल करने के पात्र हो जाते हैं। इसके साथ ही अवैध तरीके से ब्रिटेन में घुसनेवालों को स्थायी नागरिकता प्राप्त करने के लिए 20 साल लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
छोटी नावों से ब्रिटेन पहुंच रहे लोग
बता दें कि तमाम देशों में अशांति के चलते लोग छोटी नावों में या ट्रकों के अंदर छिपकर ब्रिटेन पहुंच जाते हैं। साथ ही तमाम ऐसे लोग हैं, जो वीजा की अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं और फिर शरण का दावा करने का प्रयास करते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष 1,11,000 लोगों ने ब्रिटेन में शरण का दावा किया था, और मार्च 2025 तक इस प्रक्रिया के तहत 1,72,798 लोगों को आइएलआर प्रदान किया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।