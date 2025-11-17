अवैध शरणार्थियों पर ब्रिटेन की सख्ती, 'गोल्डन टिकट' समाप्त करने की तैयारी; पढ़ें डिटेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद ने रविवार को कहा कि अवैध अप्रवासन देश को बांट रहा है, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं और समाज में आपसी वैमनस्य की खाई गहरी होती जा रही है। देश को एकजुट करने के लिए कठोर उपाय किए जाने की जरूरत है।

इसके तहत शरणार्थियों को स्थायी नागरिकता प्राप्त करने के लिए 20 साल की प्रतीक्षा अवधि जैसा उपाय करने की जरूरत है।माना जा रहा है कि महमूद सोमवार को संसद के निचले सदन- हाउस आफ कामंस- में शरणार्थी समस्या के मामले में सख्त उपायों की घोषणा करनेवाली हैं।

स्थायी नागरिकता पाने के लिए अब करना होगा इंतजार इससे पहले मीडिया से बातचीत में महमूद ने कहा कि देश की ध्वस्त हो चुकी शरणार्थी व्यवस्था को ठीक करना उनका नैतिक दायित्व है। उन्होंने संकेत दिए कि ब्रिटेन में डेनमार्क की तर्ज पर स्थायी नागरिकता प्राप्त करने के लिए लंबे इंतजार वाला नियम लागू किया जाएगा। बता दें कि डेनमार्क में स्थायी नागरिकता प्राप्त करने के लिए आठ साल के इंतजार का नियम है। ब्रिटेन में ये नियम 10 साल का किया जा सकता है। देश में वैध तरीके से आनेवाले अप्रवासियों पर ये नियम लागू होगा।

ब्रिटेन में शरणार्थी का दर्जा अस्थायी होगा दक्षिण एशियाई विरासत मंत्री महमूद ने बताया कि ब्रिटेन में शरणार्थी का दर्जा अस्थायी होगा, तथा जिनके देश सुरक्षित हो जाएंगे, उन्हें तुरंत घर भेज दिया जाएगा तथा हर 30 महीने में उनकी शरणार्थी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। वर्तमान प्रणाली के तहत, शरणार्थी पांच वर्ष के बाद स्थायी निवास या अनिश्चितकालीन निवास अवकाश (आइएलआर) के लिए आवेदन कर सकते हैं।