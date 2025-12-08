ब्रिटेन में हवाई अड्डे पर पेपर स्प्रे से हमला, घटना के हीथ्रो एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप; एक व्यक्ति गिरफ्तार
ब्रिटेन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर पेपर स्प्रे से हमले के बाद अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की ज ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर रविवार को कई लोगों पर पेपर स्प्रे से हमला बोला गया। पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। इस घटना के कारण यात्रा में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ।
पुलिस ने कहा कि यह कोई आतंकी घटना नहीं है और पीड़ितों को घातक चोटें नहीं आई हैं। उनका मानना है कि यह एक-दूसरे को जानने वाले लोगों के समूह के बीच हुई बहस से संबंधित थी।
कई लोगों पर किया गया हमला
पुलिस ने कहा कि कई लोगों पर पेपर स्प्रे से हमला बोला गया। हमलावर वहां से फरार हो गए। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध से पूछताछ जारी है। कई लोगों पर हमले की खबर मिलने के बाद सुबह 8.11 बजे टर्मिनल 3 स्थित बहुमंजिला कार पार्क में अधिकारियों को बुलाया गया।
यात्रियों को दी गई ये सलाह
एक बयान में हीथ्रो हवाई अड्डे ने कहा, ''हमारी टीमें वर्तमान में टर्मिनल 3 स्थित बहुमंजिला कार पार्क में आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी एक घटना पर कार्रवाई कर रही हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे हवाई अड्डे की यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लें और किसी भी प्रश्न के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें।''
