    इटली में सड़क दुर्घटना में दो भारतीयों की मौत, दूतावास के संपर्क में पीड़ित परिवार

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:10 PM (IST)

    इटली में ग्रोसेटो के पास एक सड़क दुर्घटना में नागपुर के दो भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में कुल तीन लोग मारे गए जबकि पांच अन्य घायल हो गए।

    इटली में सड़क दुर्घटना में दो भारतीयों की मौत (फोटो- रॉयटर)

     पीटीआई, लंदन। इटली में ग्रोसेटो के पास एक सड़क दुर्घटना में नागपुर के दो भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में कुल तीन लोग मारे गए, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं।

    यह दुर्घटना शुक्रवार सुबह हुई, जब एक वैन और एशियाई मूल के पर्यटकों को ले जा रही मिनी बस के बीच टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद घायलों को क्षतिग्रस्त वाहनों से निकाला गया। चोटों की गंभीरता को देखते हुए दो बचाव हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया।

    रिपोर्ट के अनुसार, पांच घायलों में से दो को सिएना के अस्पताल, एक को फ्लोरेंस के कैरेगी अस्पताल और दो अन्य को ग्रोसेटो के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।

    इटली स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही कहा है कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। दूतावास परिवार और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। हम हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।