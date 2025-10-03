इटली में सड़क दुर्घटना में दो भारतीयों की मौत, दूतावास के संपर्क में पीड़ित परिवार

इटली में ग्रोसेटो के पास एक सड़क दुर्घटना में नागपुर के दो भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में कुल तीन लोग मारे गए जबकि पांच अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना शुक्रवार सुबह हुई जब एक वैन और एशियाई मूल के पर्यटकों को ले जा रही मिनी बस के बीच टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद घायलों को क्षतिग्रस्त वाहनों से निकाला गया।

पीटीआई, लंदन। इटली में ग्रोसेटो के पास एक सड़क दुर्घटना में नागपुर के दो भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में कुल तीन लोग मारे गए, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं।

यह दुर्घटना शुक्रवार सुबह हुई, जब एक वैन और एशियाई मूल के पर्यटकों को ले जा रही मिनी बस के बीच टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद घायलों को क्षतिग्रस्त वाहनों से निकाला गया। चोटों की गंभीरता को देखते हुए दो बचाव हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया।