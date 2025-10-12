दुनिया का सबसे बड़ा कद्दू देखकर रह जाएंगे दंग, ब्रिटेन के दो भाइयों ने किया कमाल; 1000kg से ज्यादा है वजन
ब्रिटेन के स्टुअर्ट और इयान पैटन नामक जुड़वां भाइयों ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी कद्दू उगाकर दो विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। उनके कद्दू का वजन 2819 पाउंड (लगभग 1278 किलो) और घेरा 21 फीट से अधिक था। 50 सालों से विशाल कद्दू उगाने के शौकीन इन भाइयों ने अपनी कड़ी मेहनत, पौधों की सही देखभाल और अनुकूल मौसम के कारण यह उपलब्धि हासिल की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के हैम्पशायर के लिमिंगटन शहर में रहने वाले जुड़वां भाई स्टुअर्ट और इयान पैटन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी कद्दू उगाकर दो विश्व रिकॉर्ड बना डाला है।
रीडिंग में हुए 'जायंट वेजिटेबल वेट-ऑफ इवेंट' में उनके पीले-नारंगी रंग के कद्दू का वजन 2819 पाउंड (करीब 1278 किलो) मापा गया। कद्दू का घेरा 21 फीट से ज्यादा था, जो अब तक दर्ज किसी भी कद्दू से बड़ा है।
50 सालों से था ये शौक
इस उपलब्धि के साथ दोनों भाइयों ने एक साथ वजन और आकार दोनों में विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्टुअर्ट और इयान पैटन ने पिछले 50 सालों से विशाल कद्दू उगाने का शौक रखते हैं।
उन्होंने बताया कि वे पहले भी कई बार रिकॉर्ड के करीब पहुंचे, लेकिन इस बार आखिरकार उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया। दोनों भाइयों ने कहा कि अस उपलब्धि के पीछे सालों की मेहनत, पौधों की सही देखभाल और मौसम की भूमिका रही है।
