दुनिया का सबसे बड़ा कद्दू देखकर रह जाएंगे दंग, ब्रिटेन के दो भाइयों ने किया कमाल; 1000kg से ज्यादा है वजन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के हैम्पशायर के लिमिंगटन शहर में रहने वाले जुड़वां भाई स्टुअर्ट और इयान पैटन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी कद्दू उगाकर दो विश्व रिकॉर्ड बना डाला है। रीडिंग में हुए 'जायंट वेजिटेबल वेट-ऑफ इवेंट' में उनके पीले-नारंगी रंग के कद्दू का वजन 2819 पाउंड (करीब 1278 किलो) मापा गया। कद्दू का घेरा 21 फीट से ज्यादा था, जो अब तक दर्ज किसी भी कद्दू से बड़ा है।

50 सालों से था ये शौक इस उपलब्धि के साथ दोनों भाइयों ने एक साथ वजन और आकार दोनों में विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्टुअर्ट और इयान पैटन ने पिछले 50 सालों से विशाल कद्दू उगाने का शौक रखते हैं।