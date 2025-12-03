Language
    बोइंग 787 हादसा: विमान दुर्घटना में मरे ब्रिटिश नागरिकों के शवों में मिला खतरनाक जहर, हैरान करने वाली रिपोर्ट

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:54 PM (IST)

    12 जून को बोइंग 787 की दुर्घटना में मारे गए 53 ब्रिटिश नागरिकों की मौत के बारे में जांच करने वाली प्रोफेसर फियोना विलकॉक्स की भविष्य में होने वाली मौत ...और पढ़ें

    विमान दुर्घटना में मरे ब्रिटिश नागरिकों के शवों में मिले जहरीले तत्व (फोटो- पीटीआई)

    पीटीआई, लंदन। अहमदाबाद में एयर इंडिया के लंदन जा रहे विमान की दुर्घटना में मारे गए ब्रिटिश नागरिकों के शवों में खतरनाक जहर पाया गया। यह हैरान करने वाली जानकारी भारत से लंदन भेजे गए शवों के परीक्षण में सामने आई है।

    12 जून को बोइंग 787 की दुर्घटना में मारे गए 53 ब्रिटिश नागरिकों की मौत के बारे में जांच करने वाली प्रोफेसर फियोना विलकॉक्स की भविष्य में होने वाली मौतों से बचाव शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि लंदन लाए गए शवों पर फार्मेलीन की मोटी परत थी।

    इसके चलते शवों में जहरीले तत्व पैदा हो गए थे, जिससे शवों के नजदीक सांस लेना मुश्किल था। इन शवों के परीक्षण का कार्य लंदन की वेस्टमिंस्टर की पब्लिक मोर्चुरी में हुआ। 