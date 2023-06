लंदन में गर्मी का कहर: प्रिंस विलियम के सामने बेहोश हुए सैनिक; परेड की कर रहे थे रिहर्सल

लंदन, एजेंसी। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी प्रिंस विलियम के सामने वार्षिक ट्रूपिंग द कलर परेड के लिए अंतिम रिहर्सल के दौरान शनिवार को तीन सैनिक बेहोश गए। फॉक्स न्यूज ने यह जानकारी दी।

सैनिकों ने लगभग 30 डिग्री सेल्सियस लंदन की गर्मी में ऊनी अंगरखा और भालू की खाल की टोपी पहन रखी थी।लंदन में शनिवार को तापमान 30 C (86 F) तक पहुंच गया था।

💂 At least three British royal guards collapsed during a parade rehearsal in London ahead of King Charles' official birthday as temperatures exceeded 88 degrees Fahrenheit pic.twitter.com/V0fLjROoD5