Britain: किंग चार्ल्स ने अपने भाई एंड्रयू को महल से किया निर्वासित, उपाधियां भी वापस लीं
ब्रिटेन के किंगचार्ल्स ने अपने छोटे भाई एंड्रयू से उनकी उपाधियां और सम्मान वापस लेने का निर्णय लिया है। एंड्रयू को घर से भी बाहर निकालने का निर्णय लिया गया है। बकिंघम पैलेस ने गुरुवार को बताया कि दिवंगत यौन अपराधी जेफरीएपस्टीन के साथ एंड्रयू के संबंधों के कारण यह कदम उठाया गया है।
रॉयटर, लंदन। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई एंड्रयू से उनकी उपाधियां और सम्मान वापस लेने का निर्णय लिया है। एंड्रयू को घर से भी बाहर निकालने का निर्णय लिया गया है।
बकिंघम पैलेस ने गुरुवार को बताया कि दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ एंड्रयू के संबंधों के कारण यह कदम उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि एंड्रयू को अब रॉयल लॉज नामक अपने आवास को छोड़ने के लिए नोटिस दिया गया है। वह वैकल्पिक निजी आवास में चले जाएंगे।
एंड्रयू पर लगे हैं यौन संबंधों के आरोप
चार्ल्स के छोटे भाई और दिवंगत महारानी एलिजाबेथ के दूसरे बेटे, 65 वर्षीय एंड्रयू, हाल के वर्षों में अपने व्यवहार और दिवंगत यौन अपराधी एपस्टीन से संबंधों को लेकर बढ़ते दबाव में रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में उन्हें ड्यूक ऑफ यॉर्क की अपनी उपाधि का इस्तेमाल बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
चार्ल्स ने अब एंड्रयू के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज करते हुए उसकी सभी उपाधियां छीन ली हैं, तथा उसे एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा।
बकिंघम पैलेस के बयान में कहा गया है कि एंड्रयू को लंदन के पश्चिम में विंडसर एस्टेट स्थित अपने रॉयल लॉज हवेली का पट्टा छोड़ने के लिए औपचारिक नोटिस दिया गया है, और वह पूर्वी इंग्लैंड में सैंड्रिंघम एस्टेट में वैकल्पिक निजी आवास में चले जाएंगे।
एंड्रयू ने नौसेना में किया था काम
एंड्रयू को एक समय में एक तेजतर्रार नौसेना अधिकारी माना जाता था और उन्होंने 1980 के दशक के आरंभ में अर्जेंटीना के साथ फॉकलैंड युद्ध के दौरान सेना में सेवा की थी।
लेकिन 2011 में उन्हें ब्रिटेन के व्यापार राजदूत की भूमिका से हटने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद 2019 में उन्होंने सभी शाही कर्तव्यों को छोड़ दिया और फिर 2022 में यौन दुराचार के आरोपों के बीच उनसे उनके सैन्य संबंध और शाही संरक्षण छीन लिए गए, जिसका उन्होंने हमेशा खंडन किया है।
शाही परिवार वर्षों से युवा पीढ़ी का समर्थन खोता जा रहा है
सर्वेक्षणों से पता चलता है कि शाही परिवार वर्षों से युवा पीढ़ी का समर्थन खोता जा रहा है। चार्ल्स ने 43 वर्षीय विलियम के समर्थन से शाही परिवार की रक्षा के लिए काम किया है, जिसे विशेषज्ञ किसी भी सम्राट की प्राथमिकता मानते हैं।
पहले भी कई शाही सदस्य त्याग चुके हैं अपनी उपाधि
1936 में, एडवर्ड अष्टम को सिंहासन पर बैठने के एक साल बाद ही पद त्यागना पड़ा ताकि वह एक तलाकशुदा अमेरिकी सोशलाइट से शादी कर सकें। उन्होंने ड्यूक ऑफ विंडसर की उपाधि तो बरकरार रखी, लेकिन उन्हें ब्रिटेन से निर्वासित कर दिया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।