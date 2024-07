UK general elections: यूके के आम चुनाव में लेबर पार्टी की आंधी, पीएम मोदी ने कीर स्टारमर को दी बधाई; जताई ये उम्मीद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि यूके के आम चुनाव में उल्लेखनीय जीत पर कीर स्टारमर को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं सभी क्षेत्रों में भारत-यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने, आपसी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हमारे सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग की आशा करता हूं।

61 वर्षीय कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। आम चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद स्टारमर ने अपने पहले भाषण में हर व्यक्ति की सेवा करने का वादा किया। उधर, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। सुनक ने स्टारमर को जीत की बधाई दी। कंजर्वेटिव पार्टी की मंत्री पेनी मोर्डंट और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शैप्स को भी हार का सामना करना पड़ा है।

Heartiest congratulations and best wishes to @Keir_Starmer on the remarkable victory in the UK general elections. I look forward to our positive and constructive collaboration to further strengthen the India-UK Comprehensive Strategic Partnership in all areas, fostering mutual…— Narendra Modi (@narendramodi) July 5, 2024