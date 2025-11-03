लंदन की ट्रेन में चाकूबाजी में 11 लोग घायल, पुलिस ने आरोपी को दबोचा; सुरक्षा पर उठे सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड के कैम्ब्रिजशायर में एक हाई-स्पीड ट्रेन में चाकूबाजी करने का आरोप 32 साल के व्यक्ति एंथनी विलियम्स पर लगा है। वह पीटरबरो का रहने वाला है। क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने उस पर हत्या के प्रयास के 11 मामले, शरीर को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किए जाने वाले हमले का एक मामला और धारदार हथियार रखने का दो मामला दर्ज किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना शनिवार शाम करीब 7 बजे की है। लंदन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की एक ट्रेन डोनकास्टर से लंदन किंग्स क्रॉस जा रही थी। तभी ट्रेन से चाकूबाजी की कई खबरें सुनने को मिलीं। इसके बाद ट्रेन को हंटिंगडन स्टेशन पर रोक दिया गया। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस और कैम्ब्रिजशायर पुलिस के हथियारों से लैस जवान ट्रेन में दाखिल हुए।

दो लोगों को किया गया था गिरफ्तार पुलिस ने वहां से दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बाद में उनमें से एक को छोड़ दिया गया। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस के प्रमुख जॉन लवलेस ने कहा, 'कल शाम लगभग 7.42 बजे पुलिस को ट्रेन में चाकूबाजी की घटना के संबंध में कॉल मिली। इस कॉल के 8 मिनट के अंदर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।'

घटना में 11 लोग घायल हो गए थे। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां से 4 को बाद में छुट्टी दे दी गई। वहीं दो की हालत गंभीर बनी हुई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस हमले को आतंकवाद नहीं माना जा रहा है। अब लंदन के रेल नेटवर्क में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। किंग्स क्रॉस और पीटरबरो के बीच सोमवार तक यातायात भी बाधित रहा।