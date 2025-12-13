लंदन में पान खाकर थूकने वालों से परेशान प्रशासन, बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध की मांग
ब्रिटेन में पान खाकर थूकने वालों से लंदन काउंसिल परेशान है। उसने सरकार के मंत्रियों को पत्र लिखा है। काउंसिल ने तंबाकू और पान की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
पीटीआई, लंदन। ब्रिटेन में पान खाकर थूकने वालों से लंदन काउंसिल परेशान है। उसने सरकार के मंत्रियों को पत्र लिखा है। काउंसिल ने तंबाकू और पान की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ता संरक्षण के प्रभारी मंत्रियों को लिखे पत्र में काउंसिल ने पान चबाने और थूकने से होने वाले नुकसान का वर्णन किया है, जिसमें कैंसर की बढ़ती दर से लेकर शहर के केंद्रों को होने वाली भारी क्षति और अवैध तंबाकू आपूर्ति श्रृंखलाओं का विस्तार शामिल है।
पत्र में कहा गया है कि जब सड़कों पर थूका जाता है और फुटपाथ गंदे हो जाते हैं, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है। जब आपराधिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को फलने-फूलने की अनुमति दी जाती है, तो इसकी कीमत हमारे निवासियों को चुकानी पड़ती है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं रोकथाम के संसदीय अवर सचिव एशले डाल्टन और रोजगार अधिकार एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री केट डियर्डन को संबोधित पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पान थूकने से फुटपाथों और दुकानों के सामने भद्दे लाल धब्बे पड़ जाते हैं, जिन्हें अक्सर उच्च दबाव वाले सफाई उपकरणों से भी नहीं हटाया जा सकता। काउंसिल के अंतर्गत आने वाले वेम्बली और ईलिंग रोड सहित कई क्षेत्रों में नियमित रूप से ऐसे धब्बे देखे जाते हैं।
