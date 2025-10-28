'आप कब से जानते हैं...' एंड्रयू-एपस्टीन संबंधो पर सवालों से परेशान हुए किंग चार्ल्स

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को ब्रिटेन में एक चर्च के दौरे के दौरान किंग चार्ल्स से एक शख्स ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि ब्रिटिश सम्राट अचानक चौंक पड़े। चर्च के बाहर शुभचिंतकों की भीड़ किंग से हाथ मिलाने और उनकी तरफ बढ़ते में व्यस्त थी तभी उनमे से एक शख्स ने ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब शायद ब्रिटेन का हर नागरिक जानना चाहता है।

राजशाही विरोधी ग्रुप रिपब्लिक द्वारा एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो क्लिप के अनुसार भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है "आप एंड्रयू और एपस्टीन के बारे में कब से जानते हैं?" "क्या आपने पुलिस से एंड्रयू को बचाने के लिए कहा है? क्या आपने पुलिस से एंड्रयू को बचाने के लिए कहा है, चार्ल्स? आपको क्या लगता है क्या सांसदों को हाउस ऑफ कॉमन्स में राजघरानों के साथ बहस करने की अनुमति दी जानी चाहिए?"

किंग चार्ल्स से एंड्रयू-एपस्टीन पर सवाल इस पर किंग चार्ल्स ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके साथ ऐसे कई लोग थे जो इस धक्का-मुक्की से नाराज थे। रिपब्लिक द्वारा शेयर किए गए वीडियो में एक महिला पलटकर उन्हें "चुप रहो" और "बस करो" कहती हुई दिखाई दे रही थी। डेली मेल के अनुसार विडियो में एक और पहलू भी सामने आया जिसमें भीड़ में से एक व्यक्ति निराश होकर कह रहा था, "अब देखो तुमने क्या किया है। ''

बता दें प्रिंस एंड्रयू ने बीते 17 अक्टूबर को एक बयान जारी कर एलान किया था कि उन्होंने अपने शाही जीवन से एक कदम और दूर जाने का फैसला किया है और "अब वे अपनी उपाधि 'ड्यूक ऑफ यॉर्क' का इस्तेमाल नहीं करेंगे।"

एंड्रयू पर यौन शोषण के आरोप वर्जिनिया गिफ्रे द्वारा मरणोपरांत लिखे किताब में उन्होंने राजकुमार पर किशोरावस्था में उनका यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। ये मुद्दा इस महीने तेजी उछाला जा रहा है। हालांकि एंड्रयू ने हमेशा गिफ्रे के बयान का खंडन किया है। 2022 में, उन्होंने गिफ्रे द्वारा अमेरिका में दायर एक मुकदमे को निपटाने के लिए भुगतान किया था, जिसकी अप्रैल में आत्महत्या कर ली थी।