ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला ने 'नीसडन मंदिर' के नाम से विश्वविख्यात BAPS स्वामिनारायण मंदिर, लंदन का दौरा किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्वामी महाराज के द्वारा निर्मित, 'नीसडन मंदिर' के रूप में लोकप्रिय और विश्वविख्यात लंदन बीएपीएस स्वामिनारायण मंदिर के दर्शन के लिए 1992 से लेकर आज तक पिछले तीस वर्षों में देश-विदेश के करोड़ों लोग पधार चुके हैं। इनमें सामान्य नागरिकों से लेकर अनेक प्रतिष्ठित महानुभाव भी शामिल रहे हैं। इस मंदिर की दिव्य आभा प्रत्येक दर्शनार्थी के हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ती है।

आज यानी 30 अक्टूबर 2025 को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी महारानी कैमिला नीसडन के साथ मंदिर में दर्शन किए। इस अवसर पर, लंदन बीएपीएस स्वामिनारायण मंदिर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष जीतूभाई पटेल ने शाही परिवार का स्वागत किया। प्रिंस ऑफ वेल्स और डचेस ऑफ कॉर्नवॉल के रूप में पूर्व यात्राओं के बाद, राजा और रानी के तौर पर यह उनका मंदिर का पहला दौरा था।

ब्रिटिश समाज में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान दिया शाही परिवार की मंदिर के साथ ऐसी कई पूर्व यात्राएं बीएपीएस हिंदू समुदाय के साथ उनके दीर्घकालिक और स्नेहपूर्ण संबंधों को दुनिया के सामने रखा है। 1992 में अपने उद्घाटन के बाद से नीसडन मंदिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया है। श्रद्धा, सेवा और भारतीय संस्कृति के अद्वितीय प्रतीक इस मंदिर ने बाल और युवा विकास, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, स्वास्थ्य और मानवीय सहायता जैसे अनेक सेवा कार्यों के माध्यम से ब्रिटिश समाज में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अपनी यात्रा के दौरान, शाही दंपती ने मंदिर के स्वयंसेवकों और भक्त समुदाय से मिलकर मंदिर के सेवा कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। इसमें द फेलिक्स प्रोजेक्ट के साथ मंदिर की दीर्घकालिक साझेदारी भी शामिल है। यह लंदन स्थित एक चैरिटी संस्था है जो कमजोर वर्ग के लोगों की भूख मिटाने के लिए अतिरिक्त भोजन का बांटती है और यह सेवा कार्य किंग चार्ल्स के कोरोनेशन फूड प्रोजेक्ट का भी एक अभिन्न अंग है।

मुलाकात के दौरान, शाही दंपती को पेरिस में आगामी सितंबर, 2026 में उद्घाटित होने जा रहे बीएपीएस स्वामिनारायण हिंदू मंदिर, पेरिस के बारे में भी जानकारी मिली। यह फ्रांस का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर होगा। उन्होंने मंदिर निर्माण परियोजना टीम के मुख्य सदस्यों से भी भेंट की।

'शाही परिवार के लिए प्रार्थना और आशीर्वाद' लंदन मंदिर के मुख्य कार्यवाहक संत योगविवेकदास स्वामी ने टिप्पणी की, "इस ऐतिहासिक अवसर पर भक्त समुदाय शाही दंपति का नीसडन मंदिर में स्वागत करते हुए आनंद महसूस कर रहा है। उनकी मित्रता और मंदिर के सामाजिक सेवा कार्यों में उनकी निरंतर रुचि के लिए हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं।"

विश्वव्यापी बीएपीएस स्वामिनारायण संस्था के आध्यात्मिक प्रमुख, परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने भारत से एक वीडियो संदेश के माध्यम से शाही परिवार के लिए अपनी प्रार्थना और आशीर्वाद व्यक्त करते हुए कहा, "आपकी सार्वजनिक सेवा के दशकों के दौरान, आपने आस्था को महत्व दिया है और धर्मों के बीच सद्भाव को बढ़ावा दिया है; आज आपकी यहां उपस्थिति इसका प्रमाण है।"

इसके अतिरिक्त, महंत स्वामी महाराज ने किंग चार्ल्स को एक व्यक्तिगत पत्र में संपूर्ण यूके देश की प्रगति और समृद्धि के लिए भी आशीर्वाद दिया। मंदिर की सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा प्रवृत्तियों में निरंतर अपना अमूल्य योगदान दे रहे स्वयंसेवकों की भक्ति और सेवा को सराहते हुए शाही दंपति ने विदा ली।