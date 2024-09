Kate Middleton: 'कीमोथेरापी थेरेपी खत्म... ठीक होने में लगेगा वक्त', कैंसर से लड़ रहीं राजकुमारी ने बयां किया दर्द

मिडलटन ने आगे कहा,"मैंने कीमोथेरेपी पूरी कर ली है, लेकिन उपचार और पूरी तरह से ठीक होने का रास्ता लंबा है। मुझे हर दिन का समय आने पर इसे लेना जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैंसर मुक्त रहने के लिए मैं जो कर सकती हूं वह सब करूंगी। मिडलटन ने आगे कहा कि वह काम पर वापस आने और आने वाले महीनों में कुछ और सार्वजनिक कार्यक्रम करने की उम्मीद कर रही हैं, जब भी संभव हो।"

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL