    किंग्स कॉलेज लंदन में भारतीय छात्रों का स्वागत, भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी समारोह में हुए शामिल

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 11:41 PM (IST)

    ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने किंग्स कॉलेज लंदन में भारतीय छात्रों के लिए एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। उन्होंने भारतीय छात्रों को ब्रिटेन में सबसे बड़ा समुदाय बताया, जिनकी संख्या 166,000 है। उन्होंने छात्रों के योगदान की सराहना की और कहा कि वे न केवल शिक्षा और अनुसंधान में, बल्कि भारत-ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में छात्रों को मार्गदर्शन और मनोरंजन भी प्रदान किया गया।

    भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी। (एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के लिए एक विशेष स्वागत समारोह में, भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने देश के शैक्षणिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर उनकी बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव का जश्न मनाया।

    किंग्स कॉलेज लंदन के साथ संयुक्त रूप से आयोजित स्वागत समारोह में नए आगमन को संबोधित करते हुए, दोराईस्वामी ने कहा, "भारतीय छात्र समुदाय लगातार तीसरे वर्ष ब्रिटेन में सबसे बड़ा है, जिसमें 166,000 छात्र हैं।"

    उन्होंने भारतीय छात्रों को "सबसे प्रतिभाशाली और सर्वश्रेष्ठ" कहा, और कहा कि उनकी उपलब्धियां कक्षाओं से परे भी फैली हुई हैं। उन्होंने कहा, "यहां आपकी उपस्थिति आपकी क्षमता और आपके अध्ययन व शोध में आपके योगदान का प्रतिबिंब है, लेकिन आप आर्थिक मूल्य भी जोड़ते हैं, और यह जोर देना जरूरी है कि आपकी उपस्थिति व्यवसायों को बढ़ावा देती है।"

    उच्चायुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय छात्र न केवल ब्रिटिश विश्वविद्यालयों को शिक्षण और शोध में योगदान देकर समृद्ध बनाते हैं, बल्कि व्यापक भारत-ब्रिटेन साझेदारी को भी समृद्ध बनाते हैं।

    उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि यह व्यापक भारत-ब्रिटेन संबंधों में भी एक योगदान है। हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे दोनों लोकतंत्रों के बीच संबंधों को उस लोकतंत्र के संरक्षक, यानी वे युवा आगे बढ़ाएं जो हमारे-अपने देशों के शासन को विरासत में प्राप्त करेंगे।"

    यह कार्यक्रम, जो 2023 में शुरू होने वाली एक वार्षिक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसने उच्च शिक्षा की अपनी यात्रा शुरू करने वाले सैकड़ों छात्रों को आकर्षित किया। भारतीय उच्चायोग द्वारा छात्र पंजीकरण अभियान के बाद आयोजित इस कार्यक्रम का पूरे ब्रिटेन के वाणिज्य दूतावासों में सीधा प्रसारण किया गया।

    बैंकिंग, सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर मार्गदर्शन के साथ-साथ, शाम को कुछ हल्के-फुल्के क्षण भी प्रस्तुत किए गए, जैसे कि ब्रिटिश-भारतीय हास्य कलाकार अहीर शाह द्वारा एक कॉमेडी स्केच और जीवंत सांस्कृतिक प्रदर्शन, जिनके साथ समारोह का समापन हुआ।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)