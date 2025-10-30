किंग्स कॉलेज लंदन में भारतीय छात्रों का स्वागत, भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी समारोह में हुए शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के लिए एक विशेष स्वागत समारोह में, भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने देश के शैक्षणिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर उनकी बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव का जश्न मनाया। किंग्स कॉलेज लंदन के साथ संयुक्त रूप से आयोजित स्वागत समारोह में नए आगमन को संबोधित करते हुए, दोराईस्वामी ने कहा, "भारतीय छात्र समुदाय लगातार तीसरे वर्ष ब्रिटेन में सबसे बड़ा है, जिसमें 166,000 छात्र हैं।" उन्होंने भारतीय छात्रों को "सबसे प्रतिभाशाली और सर्वश्रेष्ठ" कहा, और कहा कि उनकी उपलब्धियां कक्षाओं से परे भी फैली हुई हैं। उन्होंने कहा, "यहां आपकी उपस्थिति आपकी क्षमता और आपके अध्ययन व शोध में आपके योगदान का प्रतिबिंब है, लेकिन आप आर्थिक मूल्य भी जोड़ते हैं, और यह जोर देना जरूरी है कि आपकी उपस्थिति व्यवसायों को बढ़ावा देती है।"

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उच्चायुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय छात्र न केवल ब्रिटिश विश्वविद्यालयों को शिक्षण और शोध में योगदान देकर समृद्ध बनाते हैं, बल्कि व्यापक भारत-ब्रिटेन साझेदारी को भी समृद्ध बनाते हैं। उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि यह व्यापक भारत-ब्रिटेन संबंधों में भी एक योगदान है। हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे दोनों लोकतंत्रों के बीच संबंधों को उस लोकतंत्र के संरक्षक, यानी वे युवा आगे बढ़ाएं जो हमारे-अपने देशों के शासन को विरासत में प्राप्त करेंगे।"

यह कार्यक्रम, जो 2023 में शुरू होने वाली एक वार्षिक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसने उच्च शिक्षा की अपनी यात्रा शुरू करने वाले सैकड़ों छात्रों को आकर्षित किया। भारतीय उच्चायोग द्वारा छात्र पंजीकरण अभियान के बाद आयोजित इस कार्यक्रम का पूरे ब्रिटेन के वाणिज्य दूतावासों में सीधा प्रसारण किया गया।