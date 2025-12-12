Language
    ब्रिटिश संग्रहालय में चोरी हुई बेशकीमती वस्तुओं में भारतीय कलाकृतियां शामिल, संदिग्धों की तलाश जारी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:14 AM (IST)

    पुलिस ने गुरुवार को बताया कि ब्रिस्टल संग्रहालय के संग्रह से ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल के इतिहास से संबंधित 600 से अधिक कलाकृतियां चोरी हो गई ह ...और पढ़ें

    ब्रिटिश संग्रहालय में चोरी हुई बेशकीमती वस्तुओं में भारतीय कलाकृतियां शामिल (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, लंदन। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में एक संग्रहालय से चुराई गईं 600 से अधिक बेशकीमती वस्तुओं में ब्रिटिश उपनिवेशी युग की कई भारतीय कलाकृतियां भी शामिल हैं। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि ये सामान 25 सितंबर को ब्रिस्टल संग्रहालय से चुराए गए थे।

    पुलिस ने कहा, ब्रिस्टल संग्रहालय से अपराधियों ने 600 से अधिक विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां चुराईं। इनमें हाथी दांत से बनी बुद्ध की मूर्ति और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी की कमर बेल्ट बकल शामिल हैं।

    एवन और समरसेट पुलिस के डिटेक्टिव कांस्टेबल डैन बर्गन ने कहा कि इन सामान की काफी सांस्कृतिक अहमियत है। इनमें से कई वस्तु दान में मिले थे और कलेक्शन या संग्रह का हिस्सा थे। चार संदिग्धों का सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है।

    अधिकारी ने जनता से अपील की कि यदि वे इस सप्ताह जारी किए गए सीसीटीवी फुटेज में किसी को पहचानते हैं या आनलाइन बेचे जा रहे किसी संभावित सामान के बारे में जानते हैं, तो वे पुलिस से संपर्क करें।