'वैश्विक स्तर पर उभरती हुई ताकत है भारत', ब्रिटिश PM स्टार्मर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कही ये बात

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 02:25 AM (IST)

    ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत उभरती हुई ताकत है। स्टार्मर ने अपनी मुंबई यात्रा के बारे में मंगलवार को ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को जानकारी दी। संसद को संबोधित करते हुए स्टार्मर ने कहा, वैश्विक स्तर पर भारत उभरती हुई ताकत है, जो 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। 

    Hero Image

    'वैश्विक स्तर पर उभरती हुई ताकत है भारत', ब्रिटिश PM स्टार्मर (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत उभरती हुई ताकत है। स्टार्मर ने अपनी मुंबई यात्रा के बारे में मंगलवार को ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को जानकारी दी। स्टार्मर पिछले सप्ताह मुंबई की दो दिवसीय यात्रा पर आए थे।

    इस यात्रा के दौरान उनके साथ अब तक का सबसे बड़ा ब्रिटिश व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। इस दौरान लगभग 1.3 अरब पाउंड के करार हुए थे।

    संसद को संबोधित करते हुए स्टार्मर ने कहा, वैश्विक स्तर पर भारत उभरती हुई ताकत है, जो 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बाद दोनों देश भविष्य को लेकर एकजुट हैं।

    दो महीने पहले हस्ताक्षरित भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) से भारत में ब्रिटिश कारोबारियों के लिए नए अवसर खुले हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान पीएम मोदी के साथ अपनी बातचीत के बारे में भी स्टार्मर ने ब्रिटिश सांसदों को जानकारी दी।

    ब्रिटेन गाजा में हमास को शांत करने में निभा सकता है अग्रणी भूमिका: स्टार्मर


    ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर ने मंगलवार को कहा कि उत्तरी आयरलैंड में आतंकवादी समूहों को हथियार डालने के लिए प्रोत्साहित करने के अपने अनुभव के आधार पर ब्रिटेन गाजा में हमास को शांत करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

     स्टार्मर ने संसद को बताया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम कायम रहना है तो, इस एन्क्लेव को बंद करना बेहद जरूरी होगा। यह अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा फलस्तीनी एन्क्लेव में शांति लाने के लिए बनाए गए 20-सूत्रीय एजेंडे का पहला चरण है।

    स्टार्मर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल 1998 के गुड फ्राइडे समझौते के मुख्य वास्तुकार थे, जिसने उत्तरी आयरलैंड में तीन दशकों से चल रही सांप्रदायिक हिंसा को काफी हद तक समाप्त कर दिया था।

     

    गाजा के लिए भविष्य के लिए मॉडल तैयार करना होगा

    उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के साथ मिलकर काम किया था, जिन्हें गाजा में भूमिका के लिए चुना गया है। तीन यूरोपीय राजनयिकों ने भी कहा कि उत्तरी आयरलैंड के मामले को गाजा के लिए एक संभावित भविष्य के मॉडल के रूप में रेखांकित किया जा रहा है, हालांकि उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई व्यापक योजना नहीं है। स्टार्मर ने कहा कि उत्तरी आयरलैंड में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के संबंध में यह मुश्किल था, लेकिन यह महत्वपूर्ण था।