27 साल में पहली बार... जर्मनी के राष्ट्रपति का लंदन दौरा, इन मुद्दे पर होगी चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जर्मनी के प्रेसिडेंट फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमीयर बुधवार को लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने अपने तीन दिन के स्टेट विज़िट की शुरुआत की। यह 27 सालों में किसी ऑफिशियल जर्मन हेड ऑफ़ स्टेट का पहला विजिट है, जो लंदन-बर्लिन के रिश्तों में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत देता है।

स्टीनमीयर की यात्रा का उद्देश्य स्टीनमीयर की यात्रा का मुख्य उद्देश्य रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के लिए जॉइंट सपोर्ट पर चर्चा करना है, जो लंदन और बर्लिन के बीच करीबी कोऑपरेशन की मेन थीम है। उन्होंने बुधवार को प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर से मुलाकात की।

इंग्लिश चैनल के पार रिश्ते ब्रेक्सिट के बाद के समय में, इंग्लिश चैनल के पार रिश्ते कमजोर पड़ गए थे, लेकिन कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री रहते रिश्ते बेहतर हुए और यह ट्रेंड उनके सेंटर-लेफ्ट लेबर उत्तराधिकारी कीर स्टारमर के तहत भी जारी रहा है।